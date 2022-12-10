كورونا بالمغرب.. تسجيل 112 إصابة جديدة 

2022-12-10 / 16:34
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، عن تسجيل 112 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، فيما تسجل حالة وفاة، مقابل تعافي 195 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و862 ألف و225 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و416 ألف و829 أشخاص، مقابل 24 مليون و916 ألف و459 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى57 ألف و10 أشخاص الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 270 ألف و119 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و252 ألف و872 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (39) وجهةالرباط سلا القنيطرة (34)، وفاس مكناس (10) ومراكش آسفي (6) وسوس ماسة (10) ودرعة تافيلالت (3) وكلميم واد نون (2) وطنجة تطوان الحسيمة (4) وبني ملال خنيفرة (1) والداخلة وادي الذهب (1) .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 959 حالة، فيما تم تسجيل حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها ثماني حالات.

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