سطات.. السطو على مؤسسة تعليمية ودرك أولاد سعيد يطيح بالمشتبه فيهم

محمد منفلوطي_هبــة بريس

علمت “هبة بريس” من مصادرها، أنه من المنتظر أن تحيل عناصر الدرك الملكي بأولاد سعيد بسرية سطات، على أنظار الوكيل العام غدا الأحد، ثلاثة أشخاص على خلفية الاشتباه في عملية سطو طالت مدرسة عمومية ” م م الدشرة” بجماعة امزورة التابعة لمديرية الاقليمية للتعليم بسطات.

وأضافت ذات المصادر، أن قائد مركز الدرك الملكي بأولاد سعيد، وبحنكته المعهودة، سارع رفقة معاونيه إلى فتح تحقيق فوري فور توصله بشكاية في الموضوع من مدير المؤسسة المذكورة، حيث تمكن من القيام بعملية مسح شامل لمكان الجريمة واحصاء الخسائر والمسروقات التي هي عبارة عن أجهزة الكترونية، بعد أن أقدم المشتبه فيهم بتكسير الزجاج والباب الحديدي والتسلل إلى إدارة المؤسسة.

التحقيقات التي أشرف عليها قائد المركز المذكور شخصيا، أسفرت عن تحديد هوية خمسة أشخاص، تم القبض على ثلاثة منهم، فيما لازال اثنين في حالة فرار.

بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قامت عناصر الدرك الملكي بالانتقال إلى منطقة خميس متوح بناء على تصريحات الموقوفين الذين اكدوا في تصريحاتهم أنهم تخلصوا من المسروق هناك، مقابل مبالغ مالية، في الوقت الذي لازالت فيه التحقيقات متواصلة للعثور على المسروقات بتنسيق تام مع باقي الأجهزة الأمنية هناك.

حادث الاعتداء على هذه المؤسسة التعليمية ينضاف إلى سلسلة اعتداءات طالت ولازالت تطال العديد من مثيلاتها أمام صمت وتجاهل الجهات المعنية، وهو ما يتطلب تحركا جديا من قبل مختلف المتدخلين والشركاء وجمعيات الآباء والسلطات المحلية وعناصر الأمن، بغية وضع حد لمثل هذه السلوكات الشنيعة التي تتعرض لها معظم مرافق المؤسسات التعليمية سواء بالعالم الحضري أو العالم القروي.

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