سطات.. السطو على مؤسسة تعليمية ودرك أولاد سعيد يطيح بالمشتبه فيهم

2022-12-10 / 16:05
0
محمد منفلوطي_هبــة بريس

علمت “هبة بريس” من مصادرها، أنه من المنتظر أن تحيل عناصر الدرك الملكي بأولاد سعيد بسرية سطات، على أنظار الوكيل العام غدا الأحد، ثلاثة أشخاص على خلفية الاشتباه في عملية سطو طالت مدرسة عمومية ” م م الدشرة” بجماعة امزورة التابعة لمديرية الاقليمية للتعليم بسطات.

وأضافت ذات المصادر، أن قائد مركز الدرك الملكي بأولاد سعيد، وبحنكته المعهودة، سارع رفقة معاونيه إلى فتح تحقيق فوري فور توصله بشكاية في الموضوع من مدير المؤسسة المذكورة، حيث تمكن من القيام بعملية مسح شامل لمكان الجريمة واحصاء الخسائر والمسروقات التي هي عبارة عن أجهزة الكترونية، بعد أن أقدم المشتبه فيهم بتكسير الزجاج والباب الحديدي والتسلل إلى إدارة المؤسسة.

التحقيقات التي أشرف عليها قائد المركز المذكور شخصيا، أسفرت عن تحديد هوية خمسة أشخاص، تم القبض على ثلاثة منهم، فيما لازال اثنين في حالة فرار.

بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قامت عناصر الدرك الملكي بالانتقال إلى منطقة خميس متوح بناء على تصريحات الموقوفين الذين اكدوا في تصريحاتهم أنهم تخلصوا من المسروق هناك، مقابل مبالغ مالية، في الوقت الذي لازالت فيه التحقيقات متواصلة للعثور على المسروقات بتنسيق تام مع باقي الأجهزة الأمنية هناك.

حادث الاعتداء على هذه المؤسسة التعليمية ينضاف إلى سلسلة اعتداءات طالت ولازالت تطال العديد من مثيلاتها أمام صمت وتجاهل الجهات المعنية، وهو ما يتطلب تحركا جديا من قبل مختلف المتدخلين والشركاء وجمعيات الآباء والسلطات المحلية وعناصر الأمن، بغية وضع حد لمثل هذه السلوكات الشنيعة التي تتعرض لها معظم مرافق المؤسسات التعليمية سواء بالعالم الحضري أو العالم القروي.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الخارجية المصرية تهنئ المغرب على التأهل التاريخي للدور نصف النهائي لكأس العالم

الخارجية المصرية تهنئ المغرب على التأهل التاريخي للدور نصف…

2022-12-10 / 20:44
Photo of فوز الأسود وأمطار الخير…هكذا عبٌر سكان القرى والبوادي

فوز الأسود وأمطار الخير…هكذا عبٌر سكان القرى والبوادي

2022-12-10 / 20:03
Photo of ساكنة مدن وقرى شمال المغرب تخرج الى الشوارع امتنانا لمنتخب “الأبطال”

ساكنة مدن وقرى شمال المغرب تخرج الى الشوارع امتنانا…

2022-12-10 / 19:24
Photo of الملياردير إيلون ماسك يهنئ المغرب بمناسبة التأهل التاريخي للأسود

الملياردير إيلون ماسك يهنئ المغرب بمناسبة التأهل التاريخي للأسود

2022-12-10 / 19:00
Photo of رياح قوية تعطل حركة الملاحة البحرية بين ميناءي طنجة المدينة وطريفة

رياح قوية تعطل حركة الملاحة البحرية بين ميناءي طنجة…

2022-12-10 / 18:52
Photo of بحوزتهم معدات حديدية.. إيقاف 10 مرشحين للهجرة السرية بطنجة

بحوزتهم معدات حديدية.. إيقاف 10 مرشحين للهجرة السرية بطنجة

2022-12-10 / 17:42
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 112 إصابة جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 112 إصابة جديدة 

2022-12-10 / 16:34
Photo of البيضاء.. إيقاف متورطين في اختطاف شخص واحتجازه مقابل فدية

البيضاء.. إيقاف متورطين في اختطاف شخص واحتجازه مقابل فدية

2022-12-10 / 15:36
Photo of الحموشي يعين عادل الشجاع رئيسا جديدا لمفوضية الأمن بصفرو

الحموشي يعين عادل الشجاع رئيسا جديدا لمفوضية الأمن بصفرو

2022-12-10 / 15:29
Photo of أكادير : نصب شاشات كبرى بساحات عمومية لمتابعة مباراة المغرب والبرتغال

أكادير : نصب شاشات كبرى بساحات عمومية لمتابعة مباراة…

2022-12-10 / 14:19

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق