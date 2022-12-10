الحموشي يعين عادل الشجاع رئيسا جديدا لمفوضية الأمن بصفرو

2022-12-10 / 15:29
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ع محياوي - هبة بريس

أشر المدير العام للأمن الوطني على قرار تعيين العميد الممتاز ” عادل الشجاع ” على رأس مفوضية المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، قادما إليها من العاصمة العلمية فاس التي كان يعمل بها نائبا لرئيس المنطقة الأمنية الثانية فاس الجديد دار دبيبغ وكان معروفا بخدماته المتواصلة وتفانيه في العمل .

تعيين العميد الممتاز ” الشجاع ” يأتي في سياق دينامية متواصلة تروم الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير العملي لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، قادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

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