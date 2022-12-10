أكادير : نصب شاشات كبرى بساحات عمومية لمتابعة مباراة المغرب والبرتغال

2022-12-10 / 14:19
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

استجاب المجلس الجماعي لمدينة أكادير ، لطلب جمهور كرة القدم بنصب 4 شاشات كبرى ثلاثة وسط المدينة واخرى بمنطقة تدارت انزا، لتيسير متابعتهم لمباراة ربع نهائي كأس العالم بقطر 2022, التي تجرى بدءا من الرابعة عصر اليوم السبت بين المنتخبين المغربي والبرتغالي، تفاديا للازدحام بالمقاهي والمطاعم .

ونصب المجلس الشاشات الاربع ، الأولى بساحة الوحدة قبالة الجماعة الحضرية، ثانية بحي صونابا ، وثالثة بالكورنيش، والرابعة بمنطقة انزا تدارت، للسماح للجمهور بمتابعة المباراة المهمة وتاريخية للمنتخب المغربي.

كما وفرت السلطات الأمنية بأكادير، كل امكانياتها البشرية واللوجستيكية، عبر توفير الأمن بالعدد الكافي لإنجاح هذه العملية تفاديا لأي طوارئ أو أحداث شغب أو اعتداءات بين الجمهور، بالرغم ان المباريات الأربع التي خاضها المنتخب، لم يسجل خلالها أي أعمال شغب.

ولم يبقى سوى ساعتين أمام الجمهور الاكاديري والمغربي عموما، من أجل الاستمتاع بأداء الاسود في مباراة مصيرية من أجل معانقة المربع الذهبي لمونديال قطر، ويكون أول انجاز عربي افريقي للمنتخب المغربي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة إنذارية: زخات مطرية رعدية الأحد بهذه المناطق

نشرة إنذارية: زخات مطرية رعدية الأحد بهذه المناطق

2022-12-10 / 13:25
Photo of طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2022-12-10 / 11:56
Photo of “بايتين فايقين وصبحنا فالقهوة”.. مباراة الأسود “تطير” النوم من أعين المغاربة

“بايتين فايقين وصبحنا فالقهوة”.. مباراة الأسود “تطير” النوم من…

2022-12-10 / 11:07
Photo of طقس السبت.. زخات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس السبت.. زخات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2022-12-10 / 09:09
Photo of مرصد الشباب المغربي.. مولود جديد يعنى بقضايا الشباب المغربي

مرصد الشباب المغربي.. مولود جديد يعنى بقضايا الشباب المغربي

2022-12-09 / 17:39
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 156 إصابة جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 156 إصابة جديدة 

2022-12-09 / 17:11
Photo of إيصال 13 مليون طن من الحبوب الأوكرانية ل 40 دولة في العالم

إيصال 13 مليون طن من الحبوب الأوكرانية ل 40…

2022-12-09 / 15:26
Photo of مصرع مهاجر يمني حاول العبور الى سبتة سباحة

مصرع مهاجر يمني حاول العبور الى سبتة سباحة

2022-12-09 / 15:03
Photo of اولاد التايمة: سابقة خطيرة.. شخص يسرق ملفات سمسرة سوق والأمن يفتح تحقيق

اولاد التايمة: سابقة خطيرة.. شخص يسرق ملفات سمسرة سوق…

2022-12-09 / 14:36
Photo of نشرة إنذارية: أمطار قوية من الجمعة إلى الأحد بهذه المناطق

نشرة إنذارية: أمطار قوية من الجمعة إلى الأحد بهذه…

2022-12-09 / 14:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق