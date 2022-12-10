أكادير : نصب شاشات كبرى بساحات عمومية لمتابعة مباراة المغرب والبرتغال

ع اللطيف بركة : هبة بريس

استجاب المجلس الجماعي لمدينة أكادير ، لطلب جمهور كرة القدم بنصب 4 شاشات كبرى ثلاثة وسط المدينة واخرى بمنطقة تدارت انزا، لتيسير متابعتهم لمباراة ربع نهائي كأس العالم بقطر 2022, التي تجرى بدءا من الرابعة عصر اليوم السبت بين المنتخبين المغربي والبرتغالي، تفاديا للازدحام بالمقاهي والمطاعم .

ونصب المجلس الشاشات الاربع ، الأولى بساحة الوحدة قبالة الجماعة الحضرية، ثانية بحي صونابا ، وثالثة بالكورنيش، والرابعة بمنطقة انزا تدارت، للسماح للجمهور بمتابعة المباراة المهمة وتاريخية للمنتخب المغربي.

كما وفرت السلطات الأمنية بأكادير، كل امكانياتها البشرية واللوجستيكية، عبر توفير الأمن بالعدد الكافي لإنجاح هذه العملية تفاديا لأي طوارئ أو أحداث شغب أو اعتداءات بين الجمهور، بالرغم ان المباريات الأربع التي خاضها المنتخب، لم يسجل خلالها أي أعمال شغب.

ولم يبقى سوى ساعتين أمام الجمهور الاكاديري والمغربي عموما، من أجل الاستمتاع بأداء الاسود في مباراة مصيرية من أجل معانقة المربع الذهبي لمونديال قطر، ويكون أول انجاز عربي افريقي للمنتخب المغربي.

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