تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

نشرة إنذارية: زخات مطرية رعدية الأحد بهذه المناطق

2022-12-10 / 13:25
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات مطرية قوية أحيانا رعدية (من 30 إلى 70 ملمتر) مرتقبة غدا الأحد بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب تسجيل زخات مطرية قوية أحيانا رعدية (من 30 إلى 70 ملمتر)، من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة السابعة مساء يوم غد الأحد، بعمالات وأقاليم العرائش، فحص – أنجرة، وزان، تطوان، شفشاون، الحسيمة، طنجة – أصيلة، تاونات، القنيطرة، وسيدي قاسم، وذلك مع هبوب رياح قوية نسبيا (من 50 إلى 70 كلم / ساعة) على منطقة طنجة، والسهول شمال الصويرة، والسايس، والريف الغربي.

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