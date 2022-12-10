من جديد.. إلغاء مشاركة البهاوي في حفل ببرشلونة

نجلاء مزيان

أعلن الفنان المغربي زهير البهاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، -أعلن- عن إلغاء مشاركته في الحفل الذي كان من المرتقب أن يحييه بالديار الإسبانية.

و أعرب البهاوي عبر مقطع فيديو، عن تفاجئه من إلغاء مشاركته في هذا الحفل من طرف المنظمين لأسباب مجهولة “على حد تعبيره”.

و قال البهاوي:”جيت نوضح فهاد الفيديو بالنسبة للناس لي خداو تذاكر الحفل ديال برشلونة بغيت نقولكم، أنا بحالي بحالكم ما عندي حتى دخل ف الإلغاء ديال المشاركة ديالي فالحفل”.

و أضاف قائلا:”أنا الود ودي نجي نفرح معاكم و ننشط معاكم، ولكن اتصلت بيا إدارة أعمالي و قالولي أن المنظمين اعتذروا لنا لأسباب معرفناهمش لأنهم كيبقاو أسبابهم”.

و واصل المتحدث ذاته:”كنت غادي نكون فرحان بزاف لو كنت حاضر معاكم و احنا أصرينا و ألحينا باش نكون حاضرين فهاد الحفل،و لكن هما ما رسلوا لنا لا تذاكر الطيران لا حجز الفنادق”.

والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء حفل البهاوي، إذ كشفت مصادر هبة بريس في وقت سابق، عن إلغاء حفله الذي كان من المقرر تنظيمه يوم 25 نونبر 2022 بالعاصمة القطرية الدوحة بسبب بيع عدد قليل من التذاكر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0