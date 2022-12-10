المخابرات المغربية تنجح في الإفراج عن رهينة ألماني محتجز منذ 4 سنوات في مالي

هبة بريس

أفادت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، أن “مخابرات بلد صديق” تمكنت من خلال عملية نوعية من الإفراج عن أقدم رهينة ألماني، اختطفته الجماعات المسلحة بمالي منذ أكثر من أربع سنوات.

وأفادت الصحيفة، أنه قبل بضعة أسابيع، عرضت المخابرات المغربية التوسط، بعد أن تمكن المغاربة من الحصول على دليل أن الرهينة حي.

وتم تسليم لانج، 63 عامًا، أول أمس الخميس، في شمال مالي إلى الوسطاء المغاربة الذين نقلوه إلى السفارة الألمانية في العاصمة المالية باماكو.

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