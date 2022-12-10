بعد الإقصاء.. مدرب المنتخب الهولندي يعلن استقالته

2022-12-10 / 12:33
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هبة بريس - وكالات

أكد المدرب الهولندي لويس فان خال انتهاء مسيرته مع منتخب بلاده بعد خروجه من الدور ربع النهائي أمام الأرجنتين بركلات الترجيح 3-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وقال المدرب المحنك الذي يبلغ 71 عاماً خلال المؤتمر الصحفي: “لن أتابع عملي كمدرب مع المنتخب الهولندي. كانت مباراتي الأخيرة في ثالث فترة لي”.

وأضاف: “أنا فخور جداً. استدعيت العديد من اللاعبين الشباب، لكي يتعلموا. أسّسنا مجموعة وعندما أنظر خلفي، أرى أموراً إيجابية. لا يخالجني شعور أنني خسرت، لمجرد أن ذلك حصل بركلات الترجيح”.

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