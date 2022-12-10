قبيل مباراة اليوم.. تاريخ المواجهات بين المغرب والبرتغال

2022-12-10 / 12:18
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هبة بريس - وكالات

يواجه المنتخب المغربي، عشية اليوم السبت، نظيره البرتغالي، بملعب “الثمامة” في الدوحة، برسم ربع نهائي مونديال “قطر 2022”.

وتأهل المغرب لربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن أطاح بالمنتخب الإسباني في الدور ثمن النهائي بفوزه عليه بركلات الترجيح 3-0 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل السلبي.

أما البرتغال، فقد حجزت مقعدها باكتساحها سويسرا بستة أهداف لهدف واحد.

وستكون مواجهة البرتغال والمغرب اليوم هي الثالثة بين المنتخبين، حيث سبق لهما أن التقيا في مناسبتين سابقتين، وكلاهما في دور المجموعات لكأس العالم.

وكانت المباراة الأولى بين المنتخبين في مونديال 1986، حيث فاز “أسود ألأطلس” بنتيجة 3-1.

أما المواجهة الثانية، فكانت في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم “روسيا 2018″، حينها خطفت البرتغال الفوز بهدف دون رد حمل توقيع النجم كريستيانو رونالدو.

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