طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2022-12-10 / 11:56
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة، من السادسة صباحا من أمس الجمعة إلى غاية السادسة من صباح اليوم السبت، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– طنجة : 106 ملمترات

– القنيطرة : 59 ملم

– شفشاون : 57 ملم

– إفران: 45 ملم

– الدار البيضاء : 19 ملم

– أكادير المسيرة: 16 ملم

– سلا : 15 ملم

– تازة: 14 ملم

– العرائش، بنسليمان : 13 ملم

– تيط مليل، الجديدة : 11 ملم

– المحمدية، الحسيمة : 9 ملم

– تارودانت: 7 ملم

– النواصر، خريبكة : 5 ملم

– الناظور، سيدي سليمان، بني ملال، أكادير-إنزكان : 4 ملم

– سطات، مكناس : 3 ملم

– آسفي، بوعرفة : 2 ملم

– فاس، وجدة : 1 ملم

– مراكش، ميدلت، سيدي إفني، تزنيت، الصويرة-المطار، كلميم: أقل من ملم

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