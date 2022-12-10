طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة، من السادسة صباحا من أمس الجمعة إلى غاية السادسة من صباح اليوم السبت، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– طنجة : 106 ملمترات

– القنيطرة : 59 ملم

– شفشاون : 57 ملم

– إفران: 45 ملم

– الدار البيضاء : 19 ملم

– أكادير المسيرة: 16 ملم

– سلا : 15 ملم

– تازة: 14 ملم

– العرائش، بنسليمان : 13 ملم

– تيط مليل، الجديدة : 11 ملم

– المحمدية، الحسيمة : 9 ملم

– تارودانت: 7 ملم

– النواصر، خريبكة : 5 ملم

– الناظور، سيدي سليمان، بني ملال، أكادير-إنزكان : 4 ملم

– سطات، مكناس : 3 ملم

– آسفي، بوعرفة : 2 ملم

– فاس، وجدة : 1 ملم

– مراكش، ميدلت، سيدي إفني، تزنيت، الصويرة-المطار، كلميم: أقل من ملم

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