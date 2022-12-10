ميسي: مارادونا يتابعنا من الأعلى وهو الدافع لنا

هبة بريس - وكالات

قال ليونيل ميسي إن الأرجنتين شعرت بوجود الراحل دييغو مارادونا طوال مشوارها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، بما في ذلك يوم الجمعة عندما تغلبت على هولندا بركلات الترجيح 4-3 لتبلغ الدور قبل النهائي.

وقال ميسي للصحافيين “دييغو يراقبنا من السماء. يمثل الدافع لنا وآمل حقا أن يظل على هذا الحال حتى النهاية”.

وأضاف ميسي “عندما سجل لاوتارو وتأهلنا، سرت فرحة كبيرة في الأجواء. أزحنا ثقلا كبيرا من على صدورنا.. كانت مباراة صعبة للغاية. كانت مباراة صعبة حقا منذ البداية، كنا نعلم أنها ستكون على هذا النحو”.

وتابع “تركنا ذلك كله خلفنا على أرض الملعب… كنا سعداء حقا واستمتعنا بتلك اللحظة وهو ما يمكننا رؤيته هنا وكذلك في الأرجنتين فالناس سعداء حقا.. وهم متحمسون بحق.. بل مفعمون بالحماس.. تسبب المنتخب الهولندي في مشكلة لنا من خلال الكرات الطويلة ووجود الكثير من لاعبيه في منطقة الجزاء الخاصة بهم، في النهاية تعادلوا وعانينا، لكننا تمكنا من الوصول إلى الدور قبل النهائي، وهذا ما أردناه”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0