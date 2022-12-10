الجامعة توزع آلاف التذاكر المجانية على الجماهير المغربية بقطر

2022-12-10 / 11:33
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هبة بريس من قطر

وزعت الجامعة الملكية لكرة القدم، آلاف التذاكر المجانية على الجماهير المغربية للحضور الى مباراة ربع النهائي أمام المنتخب البرتغالي.

واحتشد عدد كبير من الجماهير المغربية، صباح يومه السبت، أمام الملعب الجنوبي الوكرة للحصول على تذاكر الدخول للمباراة لدعم وتشجيع أسود الأطلس.

هذا ويذكر أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره البرتغالي برسم ربع نهائي مونديال قطر، يومه السبت على الساعة الرابعة بملعب الثمامة بقطر.

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