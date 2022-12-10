“بايتين فايقين وصبحنا فالقهوة”.. مباراة الأسود “تطير” النوم من أعين المغاربة

2022-12-10 / 11:07
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هبة بريس - الرباط

لا حديث بين المغاربة من صغيرهم إلى كبيرهم، ومن رجالهم حتى نسائهم، سوى حول المياراة المنتظرة للمنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرتغالي برسم ربع نهائي كأس العالم.

وفي هذا الصدد، عاينت هبة بريس، تواجد العشرات من المواطنين الذين حجزوا مقاعدهم باكرا بالمقاهي لمتابعة مباراة الأسود أمام المنتخب البرتغالي.

وذكر عدد من المواطنين في حديث مع هبة بريس، أنهم توجهوا للمقاهي في ساعات مبكرة من صباح يومه السبت، لافتين أن حالة الضغط والانتظار طيرت النوم من أعينهم .

وأضاف ذات المواطنين بالقول “بايتين فايقين وصبحنا فالقهوة، واخا البرد والشتا أنتسناو حتى تبدا المقابلة باش نشجعو السبوعة ونزيدو نقربو من الحلم الكبير”.

هذا ويذكر أن المباراة المنتظرة بين المنتخب المغربي ونظيره البرتغالي ستنطلق على الساعة الرابعة زوالا، وستجرى بملعب التمامة بدولة قطر.

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‫11 تعليقات

  1. تبقى الروح الرياضية والوطنية اليوم سيتواجد كل مغاربة في المقاهي استعدادا للمباراة والتشجيع..

  2. اللهم اسعد المغاربة في كل بقاع العالم اليوم واجعل المنتخب المغربي ينتصر عن نضيره البرتغالي..

  3. نتمنى لمنتخبنا المغربي تشريف الكرة الأفريقية والعربية بعد أن بقى في السباق لوحده…

  5. أفضل منتخب عربي في تاريخ المشاركات العالمية أكثر من شارك مناصفة مع الاخوان السعودية و تونس وقطر الشقيقة. المغرب أول من تأهل للدور الثاني والوحيد الذي تأهل للدور الثاني مرتين 🇲🇦🇲🇦

  7. نرجوا من كل الدول العربية والإسلامية الشقيقة ان تدعوا بالدعاء الصالح للمنتخب الوطني المغربي..

  11. الحمق ومافيه
    هل ياترى هؤلاء يبيتون على الذكر والصلاة
    الكرة ستنتهي وسيبقى الواقع كماهو عليه
    الفاءز هو اللاعب والندرب والقنوات والمقاهي

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