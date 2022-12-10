“بايتين فايقين وصبحنا فالقهوة”.. مباراة الأسود “تطير” النوم من أعين المغاربة

2022-12-10 / 11:07
0
هبة بريس - الرباط

لا حديث بين المغاربة من صغيرهم إلى كبيرهم، ومن رجالهم حتى نسائهم، سوى حول المياراة المنتظرة للمنتخب الوطني المغربي أمام نظيره البرتغالي برسم ربع نهائي كأس العالم.

وفي هذا الصدد، عاينت هبة بريس، تواجد العشرات من المواطنين الذين حجزوا مقاعدهم باكرا بالمقاهي لمتابعة مباراة الأسود أمام المنتخب البرتغالي.

وذكر عدد من المواطنين في حديث مع هبة بريس، أنهم توجهوا للمقاهي في ساعات مبكرة من صباح يومه السبت، لافتين أن حالة الضغط والانتظار طيرت النوم من أعينهم .

وأضاف ذات المواطنين بالقول “بايتين فايقين وصبحنا فالقهوة، واخا البرد والشتا أنتسناو حتى تبدا المقابلة باش نشجعو السبوعة ونزيدو نقربو من الحلم الكبير”.

هذا ويذكر أن المباراة المنتظرة بين المنتخب المغربي ونظيره البرتغالي ستنطلق على الساعة الرابعة زوالا، وستجرى بملعب التمامة بدولة قطر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أكادير : نصب شاشات كبرى بساحات عمومية لمتابعة مباراة المغرب والبرتغال

أكادير : نصب شاشات كبرى بساحات عمومية لمتابعة مباراة…

2022-12-10 / 14:19
Photo of نشرة إنذارية: زخات مطرية رعدية الأحد بهذه المناطق

نشرة إنذارية: زخات مطرية رعدية الأحد بهذه المناطق

2022-12-10 / 13:25
Photo of طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2022-12-10 / 11:56
Photo of طقس السبت.. زخات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

طقس السبت.. زخات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2022-12-10 / 09:09
Photo of مرصد الشباب المغربي.. مولود جديد يعنى بقضايا الشباب المغربي

مرصد الشباب المغربي.. مولود جديد يعنى بقضايا الشباب المغربي

2022-12-09 / 17:39
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 156 إصابة جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 156 إصابة جديدة 

2022-12-09 / 17:11
Photo of إيصال 13 مليون طن من الحبوب الأوكرانية ل 40 دولة في العالم

إيصال 13 مليون طن من الحبوب الأوكرانية ل 40…

2022-12-09 / 15:26
Photo of مصرع مهاجر يمني حاول العبور الى سبتة سباحة

مصرع مهاجر يمني حاول العبور الى سبتة سباحة

2022-12-09 / 15:03
Photo of اولاد التايمة: سابقة خطيرة.. شخص يسرق ملفات سمسرة سوق والأمن يفتح تحقيق

اولاد التايمة: سابقة خطيرة.. شخص يسرق ملفات سمسرة سوق…

2022-12-09 / 14:36
Photo of نشرة إنذارية: أمطار قوية من الجمعة إلى الأحد بهذه المناطق

نشرة إنذارية: أمطار قوية من الجمعة إلى الأحد بهذه…

2022-12-09 / 14:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق