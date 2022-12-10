بعد الإقصاء “القاسي”.. نيمار يلمح للاعتزال دوليا
هبة بريس - وكالات
ألمح النجم البرازيلي نيمار، الجمعة، إلى إمكانية اعتزاله اللعب دوليا عقب الإقصاء من مونديال قطر 2022، بعد المباراة المثيرة التي جمعت “سيليساو” بكرواتيا، وانتهت بضربات الترجيح (2-4).
وقال نيمار، بعد انتهاء المباراة بفوز كرواتيا، إنه لا يمكن أن يضمن بنسبة 100% أن يلعب مجددا لمنتخب السيليساو، الذي ودع المونديال من دور ربع نهائي مونديال.
وأوضح لاعب باريس سان جرمان الفرنسي (صاحب ال 30 عاما): “لا أغلق أي أبواب على المنتخب الوطني، لكن أيضا لا أضمن 100% أنني سأعود.. علي التفكير أكثر قليلا حيال الموضوع، حيال ما هو الشيء الصحيح لي وللمنتخب”.
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10 تعليقات
خسارة كبيرة بحقها المنتخب الكرواتي بالبرازيل ..
البرازيل لا تستحق الفوز والى بذالك المنتخب الكرواتي..
يجب عليه ان يستمر لان الكرة فيها فائز وخاسر..
نيمار لاعب عالمي ولا يجب أن يعتزل عليه الاستمرار والعطاء اكثر ..
مدرب المنتخب البرازيلي اعتزل عقب انتهاء المبارة..
ما هو سبب اعتزال النجوم كرة القدم عند الخسارة ؟؟
نيمار لاعب النادي باريس انجرمان وحيوي لا نتمنى له الاعتزال ..
تراجع كبير لمستوى المنتخب البرازيلي..
المنتخب الكرواتي لديه عزيمة قوية جدا ومستوله مثل المغرب ..
حظ سعيد للاعب الدولي نيمار ..