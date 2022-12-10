توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال بين المغرب وفلسطين

2022-12-10 / 10:12
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هبة بريس

وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، الجمعة بالدار البيضاء، مذكرة تفاهم من أجل إنشاء مجلس الأعمال المغرب ـ فلسطين.

ووقع هذه المذكرة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، ورئيس المجلس الإداري للجمعية محمد العامور.

ويسعى مجلس الأعمال المذكور، والذي يترأسه من الجانب المغربي بدر عليوة، ومن الجانب الفلسطيني، نصر الدين طلال، إلى تقريب المقاولين بالبلدين حول مشاريع استثمارية من شأنها تحقيق النمو وخلق فرص الشغل في مجالات مثل الصناعة الصيدلانية، والصحة، والمالية، والتكنولوجيا الحديثة.

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