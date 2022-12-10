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طقس السبت.. زخات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

2022-12-10 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، نزول أمطار فوق كل من الريف والسايس والأطلس المتوسط.

كما يرتقب نزول قطرات مطرية متفرقة بالمناطق المتواجدة شمال الصويرة وكذا شرق البلاد، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من الريف والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 06 و 11 درجة بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، وما بين 14 و 20 درجة بالأقاليم الجنوبية ، وستكون ما بين 06 و 16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا بالمرتفعات وستبقى نسبيا مستقرة بباقي المناطق.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وما بين الرباط وتزنيت، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين كاب سبارتيل والرباط، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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‫9 تعليقات

  1. الحمد لله والشكر لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته على خيراته ..

  9. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..

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