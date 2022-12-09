Argentina's Lionel Messi jumps for the ball with Frenkie de Jong of the Netherlands, left, during the World Cup quarterfinal soccer match between the Netherlands and Argentina, at the Lusail Stadium in Lusail, Qatar, Friday, Dec. 9, 2022. (AP Photo/Ricardo Mazalan)

الأرجنتين تهزم هولندا وتتأهل إلى نصف نهائي مونديال قطر

2022-12-09 / 23:00
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تأهل منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، بعد تغلبه على نظيره منتخب هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 3، بعد إنتهاء الوقتين الأصلى والإضافي بالتعادل بنتيجة 2 – 2، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة على ملعب “لوسيل”، فى ثانى مواجهات دور ربع نهائي مونديال قطر.

وسجل المدافع ناهويل مولينا هدف الأرجنتين فى الدقيقة 35 من عمر اللقاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة من النجم ليونيل ميسي، قبل أن يضعها على يمين حارس هولندا.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن ميسي أصبح أكثر لاعب فى تاريخ كأس العالم، يصنع أهدافا فى المراحل الإقصائية من المونديال، برصيد 5 أسيست، متفوقا على أسطورة البرازيل بيليه برصيد 4 أسيست.

وأضاف النجم ليونيل ميسي ثانى أهداف منتخب التانجو فى الدقيقة 73 عن طريق ركلة جزاء، ليصبح الهداف التاريخى للمنتخب الأرجنتيني فى المونديال برصيد 10 أهداف متساويا مع جابرييل باتيستوتا.

وسجل فاوت فيجهورست، هدف منتخب هولندا الأول فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء. وعاد نفس اللاعب ليسجل هدف التعادل القاتل فى الدقيقة الحادية عشر من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره الكرواتى فى نصف نهائي مونديال قطر 2022، بعد تأهل الأخير على حساب البرازيل بنتيجة 4 – 2 بركلات الترجيح.

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‫10 تعليقات

  6. مونديال العجائب !
    ممكن النهائي يكون بين مصر وإيطاليا والكأس من نصيب الجزائر

  9. ان شاء الله نسمع للتاااااااريخ لللتااااريخ المغرب يصنع التاريخ ويتوج بأول گأس عالم له 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦

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