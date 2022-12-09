حموشي يؤشر على تعيينات جديدة لأمنيين

هبة بريس _ الرباط

هبة بريس – الرباط

قرر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي إحداث مجموعة من التغييرات في المستوى الأول والثاني من مناصب المسؤولية على الصعيد الجهوي والولائي، وذلك عبر تعيين عدد من الكفاءات المهنية في مسؤوليات جديدة.

وقد شملت التعيينات الجديدة التي أشّر عليها المدير العام للأمن الوطني، تعيين نائب لوالي أمن الدار البيضاء، وهو المنصب الذي كان شاغرا مؤخرا، فضلا عن تعيين رئيس جديد لمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء.

كما همّت هذه التعيينات أيضا تعيين أطر متمرسة في منصب نائب والي أمن طنجة، ونائب والي أمن العيون، ونائب رئيس الأمن الجهوي بالحسيمة، ونائب رئيس الأمن الإقليمي بأسفي، علاوة على تنصيب رؤساء جدد لكل من المنطقة الإقليمية للأمن بسيدي سليمان، والمنطقة الإقليمية للأمن بصفرو، ومنطقة أمن إنزكان.

وتكريسا للتداول على مناصب المسؤولية في مستوياتها المحلية، قرر المدير العام للأمن الوطني كذلك تعيين رئيس جديد للدائرة الثانية للشرطة بمدينة إنزكان، ورئيس لدائرة الشرطة بمدينة بيوكرى، فضلا على تعيين رئيس جديد لمصلحة مركزية للشؤون الإدارية بمديرية التجهيز والميزانية.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق الدينامية المتواصلة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل تدريجي، لضمان التداول على مناصب المسؤولية الأمنية، وفتح الباب أمام كفاءات جديدة للمساهمة في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.

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