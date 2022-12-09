مواجهة الأرجنتين وهولندا تتجه إلى الأشواط الإضافية

2022-12-09 / 22:13
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هبة بريس

خطف منتخب هولندا التعادل مع الأرجنتين بنتيجة 2 – 2، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، والمقامة حاليا على ملعب “لوسيل”، فى ثانى مواجهات دور ربع نهائي مونديال قطر.

وسجل المدافع ناهويل مولينا، هدف الأرجنتين فى الدقيقة 35 من عمر اللقاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة من النجم ليونيل ميسي، قبل أن يضعها على يمين حارس هولندا.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن ميسي أصبح أكثر لاعب فى تاريخ كأس العالم، يصنع أهدافا فى المراحل الإقصائية من المونديال، برصيد 5 أسيست، متفوقا على أسطورة البرازيل بيليه برصيد 4 أسيست.

وأضاف النجم ليونيل ميسي ثانى أهداف منتخب التانجو فى الدقيقة 73 عن طريق ركلة جزاء، ليصبح الهداف التاريخى للمنتخب الأرجنتيني فى المونديال برصيد 10 أهداف متساويا مع جابرييل باتيستوتا.

وسجل فاوت فيجهورست، هدف منتخب هولندا الوحيد فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

وعاد نفس اللاعب ليسجل هدف التعادل فى الدقيقة الحادية عشر من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية

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‫6 تعليقات

  3. كاع ماباغينش داك تمكريب لي دارو لارجونتين ف حالة تلاقينا معاهم و داك لحكم لي كعطي صفرة لأي واحد قاس ميسي و لكن صبر لماتش يسالي

  5. فرنسا غدا اتمشي هي و برتغال و انلعبو مع انجلترا في نصف و نربحوها و صافي اندوزو نهائي نلعبو مع كرواتيا و انربحوها

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