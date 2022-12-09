مشاورات سياسية بأوسلو بين المغرب والنرويج

2022-12-09 / 21:59
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هبة بريس

عقدت، اليوم الجمعة بأوسلو، جلسة من المشاورات السياسية الثنائية بين المغرب والنرويج.

وترأس هذه الجلسة كل من مدير الشؤون الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الدغوغي، والمدير العام للشؤون الإقليمية بوزارة الشؤون الخارجية في مملكة النرويج، فيبورن ديسفيك.

وانعقدت هذه الجلسة الجديدة من المشاورات عقب المباحثات واللقاءات المختلفة التي عقدت، مؤخرا، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة خارجية مملكة النرويج، أنيكين هويتفيلدت.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أنه تم الاتفاق خلال هذا اللقاء، الذي حضرته سفيرة جلالة الملك لدى النرويج، نبيلة فريدجي، وسفير مملكة النرويج لدى المغرب، سجور لارسن، على تعزيز العلاقات الثنائية والمشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المصدر أن الجانب النرويجي أكد عزم السيدة هويتفيلدت القيام بزيارة إلى المغرب بدعوة من السيد بوريطة.

وبحسب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإن هذه الزيارة الوزارية ستكون فرصة لمواصلة تطوير الشراكة القائمة على القيم المشتركة والاحترام المتبادل، كما ستشكل قاعدة لتعزيز الحوار السياسي والعلاقات الاقتصادية والثقافية، وكذلك التجارة والاستثمار.

وخلص البلاغ إلى الإشارة أنه على المستويين الإقليمي والدولي، سيستمر البلدان، بوصفهما داعمين للسلام والاستقرار، في التشاور بشأن المصالح الاستراتيجية لكل بلد والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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