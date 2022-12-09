نيمار يعادل رقم بيليه التاريخي في “ليلة سوداء” للبرازيل

تمكن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من معادلة عدد الأهداف الدولية التي سجلها مواطنه الأسطورة بيليه بقميص منتخب بلاده، في إقصاء “راقصي السامبا” من ربع نهائي مونديال قطر على يد كرواتيا.

وخسرت البرازيل أمام كرواتيا بركلات الترجيح ( 4-2) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1،في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة.

وتمكن نيمار من تسجيل هدف البرازيل في الدقيقة 105 من الشوط الإضافي الأول، بعد مرواغته الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش.

ورفع نيمار رصيده من الأهداف الدولية إلى 77 في 124 مباراة، في حين احتاج بيليه إلى 92 مباراة فقط في الفترة بين عامي 1957 و1971 لتسجيل نفس عدد الأهداف (77).

و فشلت البرازيل مجددا في تحقيق حلم التتويج باللقب العالمي للمرة السادسة في تاريخها والأولى منذ العام 2002.

أما كرواتيا، فهذه هي المرة الثالثة التي تبلغ فيها الدور نصف النهائي بعد عام 1998 عندما خسرت أمام فرنسا 1-2، ثم في النسخة الماضية وخسرت أمام فرنسا أيضا في النهائي هذه المرة بنتيجة 2-4.

ويلتقي المنتخب الكرواتي في نصف النهائي مع الفائز من لقاء هولندا والأرجنتين الذي يقام لاحقا على استاد لوسيل.

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