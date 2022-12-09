نيمار يعادل رقم بيليه التاريخي في “ليلة سوداء” للبرازيل

2022-12-09 / 21:26
0

تمكن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من معادلة عدد الأهداف الدولية التي سجلها مواطنه الأسطورة بيليه بقميص منتخب بلاده، في إقصاء “راقصي السامبا” من ربع نهائي مونديال قطر على يد كرواتيا.

وخسرت البرازيل أمام كرواتيا بركلات الترجيح ( 4-2) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1،في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة.

وتمكن نيمار من تسجيل هدف البرازيل في الدقيقة 105 من الشوط الإضافي الأول، بعد مرواغته الحارس الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش.

ورفع نيمار رصيده من الأهداف الدولية إلى 77 في 124 مباراة، في حين احتاج بيليه إلى 92 مباراة فقط في الفترة بين عامي 1957 و1971 لتسجيل نفس عدد الأهداف (77).

و فشلت البرازيل مجددا في تحقيق حلم التتويج باللقب العالمي للمرة السادسة في تاريخها والأولى منذ العام 2002.

أما كرواتيا، فهذه هي المرة الثالثة التي تبلغ فيها الدور نصف النهائي بعد عام 1998 عندما خسرت أمام فرنسا 1-2، ثم في النسخة الماضية وخسرت أمام فرنسا أيضا في النهائي هذه المرة بنتيجة 2-4.

ويلتقي المنتخب الكرواتي في نصف النهائي مع الفائز من لقاء هولندا والأرجنتين الذي يقام لاحقا على استاد لوسيل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس المنافسة يبدي رأيه حول “السوق الوطنية للرعاية الطبية “

مجلس المنافسة يبدي رأيه حول “السوق الوطنية للرعاية الطبية…

2022-12-09 / 21:36
Photo of ديبلوماسي..العقوبات المفروضة على البلدان الإفريقية يجب أن تكون متناسبة

ديبلوماسي..العقوبات المفروضة على البلدان الإفريقية يجب أن تكون متناسبة

2022-12-09 / 21:12
Photo of مونديال.. الأرجنتين تتقدم على هولندا بهدف مولينا فى الشوط الأول

مونديال.. الأرجنتين تتقدم على هولندا بهدف مولينا فى الشوط…

2022-12-09 / 21:02
Photo of مراكش.. المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز يعقد مجلسه الإداري

مراكش.. المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز يعقد مجلسه الإداري

2022-12-09 / 20:47
Photo of مونديال قطر: الأسود في آخر حصة تدريبية قبل مباراة البرتغال

مونديال قطر: الأسود في آخر حصة تدريبية قبل مباراة…

2022-12-09 / 20:27

مجلس التعاون الخليجي يؤكد على مواقفه الثابتة من الصحراء…

2022-12-09 / 20:16
Photo of انهيارات صخرية تقطع الطريق الرابطة بين باب برد والحسيمة

انهيارات صخرية تقطع الطريق الرابطة بين باب برد والحسيمة

2022-12-09 / 20:04
Photo of تغريدة للرئيس الفرنسي تثير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي

تغريدة للرئيس الفرنسي تثير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي

2022-12-09 / 19:55
Photo of حماية المعطيات الشخصية…إطلاق منصة ذات طابع إفريقي

حماية المعطيات الشخصية…إطلاق منصة ذات طابع إفريقي

2022-12-09 / 19:44
Photo of اطلاق مبادرة لتحسين نتائج مرضى السرطان في المغرب

اطلاق مبادرة لتحسين نتائج مرضى السرطان في المغرب

2022-12-09 / 19:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق