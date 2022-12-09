مونديال.. الأرجنتين تتقدم على هولندا بهدف مولينا فى الشوط الأول

هبة بريس _ رياضة

تفوق منتخب الأرجنتين على نظيره الهولندى، بهدف نظيف، مع نهاية الشوط الأول من المباراة، المقامة حاليا على ملعب “لوسيل”، فى ثانى مواجهات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

وسجل المدافع ناهويل مولينا، هدف الأرجنتين فى الدقيقة 35 من عمر اللقاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة من النجم ليونيل ميسي، قبل أن يضعها على يمين حارس هولندا

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