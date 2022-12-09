مراكش.. المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز يعقد مجلسه الإداري

هبة بريسى

عقد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز، اليوم الجمعة، بمراكش، مجلسه الإداري، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن أشغال هذا المجلس خصصت لتقديم الإنجازات المادية والمالية برسم سنة 2022، وخطة العمل والمشاريع المبرمجة في إطار الميزانية برسم سنة 2023.

وقد حضر هذا الاجتماع ، على الخصوص، والي جهة مراكش- آسفي، كريم قسي لحلو، ورئيس مجلس الجهة، سمير كودار، وعمال الأقاليم التابعة للجهة، ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة، ورؤساء المجالس الإقليمية، وأعضاء آخرون بمجلس الإدارة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الوزير ذكر، في كلمته الافتتاحية، بالمكانة الهامة التي تحظى بها جهة مراكش- آسفي في إطار الاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر”، والتي تتوقع استثمارا إجماليا قدره 32,45 مليار درهم في أفق العام 2030، من خلال إنجاز مشاريع لفائدة 240 ألف فلاح، مضيفا أن هذه المشاريع ستمكن من خلق قيمة مضافة بحوالي 25 مليار درهم، كما ستمكن من خلق 102 مليون يوم عمل.

كما أبرز الوزير أهمية البرنامج الاستثنائي الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، موضحا أنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 430 مليون درهم لجهة مراكش- آسفي في إطار المحور المتعلق بحماية الثروات الحيوانية والنباتية وإدارة ندرة المياه.

وبالنسبة للمحور المتعلق بانقاذ الماشية، يضيف المصدر، فقد تم توزيع 953 ألفا و800 قنطار من الشعير المدعم، و95 ألفا و300 قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة منتجي الحليب، بالإضافة إلى تجهيز 92 نقطة ماء لتوريد الماشية.

وفي ما يتعلق بخطة عمل المكتب برسم سنة 2023، أورد البلاغ أنها تركز بشكل أساسي على مواصلة المشاريع قيد الإنجاز وإطلاق مشاريع جديدة في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، مبرزا أن ميزانية استثمار المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز، برسم سنة 2023، تبلغ 276 مليونا و275 ألف درهم.

ومن بين الإجراءات المبرمجة على مستوى منطقة نفوذ المكتب، هناك مواصلة أشغال عصرنة التجهيزات الهيدروفلاحية على مساحة 15 ألفا و500 هكتار في إطار البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري وإطلاق مشروع جديد على مساحة 5675 هكتارا، يهم عصرنة قناة التزويد بقطاع النفيس.

ومن المقرر أيضا، بحسب المصدر، تعزيز أشغال صيانة تجهيزات الري وإعادة تأهيل قنوات الري وتهيئة شبكة الري الصغير والمتوسط لتحسين كفاءة شبكة الري.

وتابع أنه سيتم، كذلك، إطلاق 6 مشاريع جديدة للفلاحة التضامنية، وسيستمر العمل على تعميم الحماية الاجتماعية من خلال تحيين السجل الوطني الفلاحي ومواكبة الفلاحين.

كما سيساهم المكتب في إطلاق القطب الفلاحي الجهوي وسوق الجملة، بشراكة مع الولاية ومجلس جهة مراكش- آسفي وإقليم الرحامنة وجميع المتدخلين المعنيين.

وسيتم، أيضا، إنهاء أشغال عملية تمليك أراضي الجموع بالمناطق المسقية على مساحة 247. 22 هكتار، وإطلاق مشروع جديد على مساحة 5 آلاف هكتار.

وأشار البلاغ إلى أن أعضاء مجلس الإدارة أعربوا، في نهاية، أشغال المجلس، عن ارتياحهم للميزانية المخصصة لإنجاز المشاريع المبرمجة في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر” وأكدوا دعمهم للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز لتنفيذ خطة عمله.

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