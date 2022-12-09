مونديال قطر: الأسود في آخر حصة تدريبية قبل مباراة البرتغال

هبة بريس _ و م ع

خاض المنتخب المغربي مساء اليوم، آخر حصة تدريبية له في ملعب الدحيل بقطر، استعدادا لمباراة الغد أمام المنتخب البرتغالي، لحساب ربع نهائي منافسات كأس العالم 2022.

وسمح الطاقم الفني للاسود لوسائل الاعام الحضور فقط ل15 دقيقة، حيث نقلت عدسات الكاميرات أن اللاعبين: رومان سايس، وأشرف حكيمي، ونايف أكرد، ويوسف النصيري، وسفيان أمرابط، خضعوا لتداريب خاصة، فيما خاض بقية اللاعبين الحصة التدريبية بشكل عادي.

وهكذا خاض نايف أكرد واشرف حكيمي تداريب بالدراجة الهوائية، ليلتحق بهما سايس، بعد أن خاض حصة للجري حول أرضية الملعب مع أمرابط والنصيري.

وكان وليد الركراكي قال في الندوة الصحفية زوال اليوم الجمعة بالدوحة، إنه لم يقرر بعد في أمر إشراك نايف أكرد من عدمه أمام البرتغال، وعلى الأقل هو ينتظر إلى غاية صباح الغد التقرير الطبي المفصل حول وضعه الصحي بعد الإصابة التي تعرض لها يوم الخميس في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الاسباني برسم ثمن النهائي.

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