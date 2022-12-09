كرواتيا تتأهل لنصف نهائي كأس العالم بركلات الترجيح أمام البرازيل

هبة بريس _ رياضة

حقق المنتخب الكرواتي فوزا صعبا على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء 120 دقيقة بين المنتخبين بالتعادل 1-1، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب “المدينة التعليمية”، فى افتتاح منافسات دور ربع نهائى للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم “قطر 2022″، ليصبح منتخب السيليساو أول المتأهلين لنصف نهائي المونديال.

استمر التعادل السلبي بين المنتخبين حتى جاءت الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول وبالتحديد 105 ليوقع نيمار على اول أهداف البرازيل في اللقاء بعد مراوغة حارس المرمى وتسجيل هدف رائع.

وفي الدقيقة 116 سجل اللاعب بيتكوفيتش هدف التعادل لكرواتيا، ليعيد المباراة لنقطة الصفر ويحتكم المنتخبين لركلات الجزاء الترجيحية.

وبهذه النتيجة يواجه منتخب كرواتيا نظيره المتأهل من موقعة الأرجنتين وهولندا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

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