Croatia's goalkeeper #01 Dominik Livakovic denies Brazil's midfielder #07 Lucas Paqueta a goal during the Qatar 2022 World Cup quarter-final football match between Croatia and Brazil at Education City Stadium in Al-Rayyan, west of Doha, on December 9, 2022. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)

كرواتيا تتأهل لنصف نهائي كأس العالم بركلات الترجيح أمام البرازيل

2022-12-09 / 18:54
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هبة بريس _ رياضة

حقق المنتخب الكرواتي فوزا صعبا على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء 120 دقيقة بين المنتخبين بالتعادل 1-1، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب “المدينة التعليمية”، فى افتتاح منافسات دور ربع نهائى للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم “قطر 2022″، ليصبح منتخب السيليساو أول المتأهلين لنصف نهائي المونديال.

استمر التعادل السلبي بين المنتخبين حتى جاءت الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول وبالتحديد 105 ليوقع نيمار على اول أهداف البرازيل في اللقاء بعد مراوغة حارس المرمى وتسجيل هدف رائع.

وفي الدقيقة 116 سجل اللاعب بيتكوفيتش هدف التعادل لكرواتيا، ليعيد المباراة لنقطة الصفر ويحتكم المنتخبين لركلات الجزاء الترجيحية.

وبهذه النتيجة يواجه منتخب كرواتيا نظيره المتأهل من موقعة الأرجنتين وهولندا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

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‫14 تعليقات

  1. البرازيل الثقة الزائدة هي من أخرجتها
    تثاقل في بعض الهجمات واستهتار

  2. مونديال المفاجأت و المفاجأة الكبرى ان شاء الله هي وصول المغرب للنهائي 💪🇲🇦

  5. كرواتيا لا تستاهل ان تكون في المربع الذهبي
    مهزله تحصل فكوره القدم لم تقدم المتعه الكافيه اليابان كانت احسن بمراحل

  6. الكرة تلعب في أرضية الميدان و ليس في المواقع كرواتيا كانت الأفضل في كل شيء الفوز مستحق و الرقص لا يجعلك تفوز

  9. لا يمكن أن تحقق كاس العالم بأجنحة ميتة. ولاعبين يتدربون على الرقص والاستعراض

  10. كيف تعتمد على منتخب لاعبينه مركزين على الصبغات والرقص والتصوير 🇧🇷
    كرة القدم تريد رجال

  11. المنتخب الكرواتي وصيف بطل العالم يقصي المصنف الأول عالميًا من بطولة كأس العالم ويتأهل للدور نصف النهائي في انتظار الفائز من مباراة الأرجنتين وهولندا.

  13. تستحق البرازيل الخروج لم تقدم المطلوب رغم فوارق اللاعبين فوق الميدان

  14. يستاهلو كرواتيا فريق محترم العبرة من هاد المونديال لا تستهزء بالخصم

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