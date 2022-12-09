Croatia's goalkeeper #01 Dominik Livakovic denies Brazil's midfielder #07 Lucas Paqueta a goal during the Qatar 2022 World Cup quarter-final football match between Croatia and Brazil at Education City Stadium in Al-Rayyan, west of Doha, on December 9, 2022. (Photo by Jewel SAMAD / AFP)

كرواتيا تتأهل لنصف نهائي كأس العالم بركلات الترجيح أمام البرازيل

2022-12-09 / 18:54
0
هبة بريس _ رياضة

حقق المنتخب الكرواتي فوزا صعبا على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء 120 دقيقة بين المنتخبين بالتعادل 1-1، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب “المدينة التعليمية”، فى افتتاح منافسات دور ربع نهائى للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم “قطر 2022″، ليصبح منتخب السيليساو أول المتأهلين لنصف نهائي المونديال.

استمر التعادل السلبي بين المنتخبين حتى جاءت الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول وبالتحديد 105 ليوقع نيمار على اول أهداف البرازيل في اللقاء بعد مراوغة حارس المرمى وتسجيل هدف رائع.

وفي الدقيقة 116 سجل اللاعب بيتكوفيتش هدف التعادل لكرواتيا، ليعيد المباراة لنقطة الصفر ويحتكم المنتخبين لركلات الجزاء الترجيحية.

وبهذه النتيجة يواجه منتخب كرواتيا نظيره المتأهل من موقعة الأرجنتين وهولندا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
10

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ديبلوماسي..العقوبات المفروضة على البلدان الإفريقية يجب أن تكون متناسبة

ديبلوماسي..العقوبات المفروضة على البلدان الإفريقية يجب أن تكون متناسبة

2022-12-09 / 21:12
Photo of مونديال.. الأرجنتين تتقدم على هولندا بهدف مولينا فى الشوط الأول

مونديال.. الأرجنتين تتقدم على هولندا بهدف مولينا فى الشوط…

2022-12-09 / 21:02
Photo of مراكش.. المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز يعقد مجلسه الإداري

مراكش.. المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز يعقد مجلسه الإداري

2022-12-09 / 20:47
Photo of مونديال قطر: الأسود في آخر حصة تدريبية قبل مباراة البرتغال

مونديال قطر: الأسود في آخر حصة تدريبية قبل مباراة…

2022-12-09 / 20:27

مجلس التعاون الخليجي يؤكد على مواقفه الثابتة من الصحراء…

2022-12-09 / 20:16
Photo of انهيارات صخرية تقطع الطريق الرابطة بين باب برد والحسيمة

انهيارات صخرية تقطع الطريق الرابطة بين باب برد والحسيمة

2022-12-09 / 20:04
Photo of تغريدة للرئيس الفرنسي تثير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي

تغريدة للرئيس الفرنسي تثير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي

2022-12-09 / 19:55
Photo of حماية المعطيات الشخصية…إطلاق منصة ذات طابع إفريقي

حماية المعطيات الشخصية…إطلاق منصة ذات طابع إفريقي

2022-12-09 / 19:44
Photo of اطلاق مبادرة لتحسين نتائج مرضى السرطان في المغرب

اطلاق مبادرة لتحسين نتائج مرضى السرطان في المغرب

2022-12-09 / 19:33
Photo of التشكيل الرسمي لمباراة هولندا ضد الأرجنتين فى كأس العالم 2022

التشكيل الرسمي لمباراة هولندا ضد الأرجنتين فى كأس العالم…

2022-12-09 / 19:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق