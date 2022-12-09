صحيفة “ماركا”: المغرب فخر العالم العربي بأكمله وحامل آماله

هبة بريس

كتبت يومية (ماركا) الرياضية، اليوم الجمعة، أن الفوز على إسبانيا وتأهل أسود الأطلس لربع نهائي مونديال قطر 2022 “مفعم بفخر” ملايين الجماهير من المغرب إلى المملكة العربية السعودية.

وأشارت الصحيفة المتخصصة في تقرير لها من الدوحة “خلال هذه المونديال، الذي يقام لأول مرة على أرض بلد عربي إسلامي، شهد سابقة بصعود فريق من بلد عربي ضمن المنتخبات الثمانية الأولى في العالم”.

وأضاف كاتب المقال أنه منذ يوم الإثنين، امتلأت شوارع وسط الدوحة بالمشجعين الذين يرتدون قمصان مغربية ممزوجة بأعلام الدول العربية، مشيرا إلى أن أداء رجال وليد الركراكي”جعل المغرب يحمل علم العالم العربي أجمع”.

وحسب تحليل ماركا، فإنه أمام البرتغال، سيظل المغرب يسعى للاستفادة من قوة خطه الدفاعي، مبرزة من جهة أخرى، دور الجمهور المغربي والعربي في نتائج أسود الأطلس.

وخلصت اليومية الإسبانية إلى أنه على غرار مباراة إسبانيا، ستشعل الجماهير مدرجات ملعب الثمامة، غدا السبت، لتشجيع ودعم المغرب، مشيرة إلى أن كل العالم العربي يقف وراء فريق يسعى إلى الصعود إلى المراكز الأربعة الأولى في عالم كرة القدم”.

وسيواجه المنتخب المغربي نظيره البرتغالي،غدا السبت بالدوحة، وكله طموح لتحقيق إنجاز تاريخي جديد وفرض نفسه كأول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى دور الأربعة في المونديال.

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