إيهاب توفيق لهبة بريس: “سعد لمجرد أخي وأتمنى الكأس أن يكون عربيا مغربيا”

2022-12-09 / 17:22
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نجلاء مزيان - هبة بريس

أعرب النجم المصري ايهاب توفيق عبر تصريحه لجريدة هبة بريس الالكترونية عن فرحته الكبيرة بتأهّل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح.

و قال النجم المصري :” بهني كل المغرب على الوصول لهذا المستوى،و بمجرد أنه يكون من الثمانيه الكبار في العالم، فهذا شيء مشرف للمغرب و للعرب جميعا”.

و أضاف المتحدث ذاته:”بتمنى في المبارة القادمة، نقول أن المغرب ضمن الأربعة المتبقيين ولما لا يكون كأس العالم عربيا مغربيا”.

و عن سؤاله على النجم المغربي سعد لمجرد، أكد النجم المصري عن علاقتهما الطيبة قائلا :”سعد جميل و أخوي”.

و الجدير بالذكر أن إيهاب توفيق حضر ليلة أمس رفقة العديد من المشاهير، -حضر- حفلة “لمعلم” بقطر، بالمسرح الروماني “كاتارا”، التي أقيمت تزامنا مع فعاليات كأس العالم.

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