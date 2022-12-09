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المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يجدد دعمه لمغربية الصحراء

2022-12-09 / 15:18
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هبة بريس

أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها.

وشدد المجلس الأعلى في ختام أعمال دورته الثالثة والأربعين ، اليوم الجمعة بالرياض، على “أهمية الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، وعلى مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها”.

كما أشاد المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن 2654 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2022م، بشأن الصحراء المغربية.

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