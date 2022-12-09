Cérémonie de présentation du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale marocaine Hoalid Regragui

الركراكي: لدينا إصابات ولم نحسم مصير مشاركة أكرد

2022-12-09 / 14:50
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هبة بريس - القسم الرياضي

أكد الناخب الوطني، وليد الركراكي ،أن المنتخب الوطني المغربي مثله مثل باقي المنتخبات المشاركة في المونديال يعاني من إصابات و غيابات.

وتابع :” تعرضنا خلال هذه المباريات للإصابات ولدينا حالات و ننتظر غذا للحسم في التشكيلة الأساسية و في امكانية مشاركة نايف أكرد، ولدينا مجموعة من 26 لاعبا وطبعا سنجد لاعبا بديلا وسيقدم أفضل ما عنده”.

و أوضح الركراكي، أن المنتخب الوطني المغربي لديه روح المجموعة و هناك لاعبين جيدين مثل داري وبانون و الياميق قادرون على قديم أداء جيد.

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