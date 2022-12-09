نشرة إنذارية: أمطار قوية من الجمعة إلى الأحد بهذه المناطق

2022-12-09 / 14:09
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية أحيانا رعدية (ما بين 30 و100 ملم) مرتقبة من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر، أن أمطارا قوية أحيانا رعدية تتراوح مقاييسها ما بين 80 و100 ملمتر مرتقبة من الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الجمعة إلى الساعة العاشرة من صباح يوم غد السبت، بكل من شفشاون والمرتفعات التابعة لأقاليم العرائش، وتطوان، والحسيمة، ووزان.

وأضاف المصدر ذاته، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب نزول أمطار قوية أحيانا رعدية بكل من طنجة- أصيلة، والفحص-أنجرة، وتازة وتاونات (40 – 80 ملم)، وكذا بالقنيطرة وسيدي قاسم ومولاي يعقوب والمضيق- الفنيدق ومكناس (30 – 45 ملم)، مع تسجيل هبات رياح قوية نسبيا تتراوح سرعتها ما بين 50 و 70 كلم في الساعة شمال الصويرة والسايس والريف الغربي، وذلك ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا من اليوم الجمعة إلى غاية يوم غد السبت على الساعة العاشرة صباحا.

وأشارت المديرية العامة إلى أن الظاهرة الجوية نفسها مرتقبة بكل من طنجة- أصيلة، والفحص-أنجرة، وشفشاون، والعرائش وتطوان ووزان (40- 80 ملم)، بعد غد الأحد من الساعة الواحدة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء.

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