إيصال 13 مليون طن من الحبوب الأوكرانية ل 40 دولة في العالم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، إن صادرات الحبوب لديها وصلت إلى 13 مليون طن لحوالي 40 دولة عبر العالم .

وقال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، في اجتماع حكومي بثه التلفزيون: “اتفقنا بالفعل مع بولندا وليتوانيا وألمانيا وبلغاريا ورومانيا، ونتفاوض بالتوازي بنشاط على استخدام البنية التحتية للموانئ في هذه البلدان لتصدير المنتجات الأوكرانية”.

وذكرت الوزارة أن أحجام صادرات 2021-2022 شملت 18.5 مليون طن من القمح و21.1 مليون طن من الذرة و5.7 مليون طن من الشعير.

وكانت اوكرانيا والولايات المتحدة الامريكية، قد وجهتا اتهامات لموسكو، بمنعها تصدير الحبوب الى دول العالم، في حين أن الرئيس بوتين واجها تلك الاتهامات بكونها محاولة خلق أزمة بين موسكو ودول العالم، مشيرا أن دول التحالف مع اوكرانيا هي من وضعت الالغام بالبحار، مما أثر على عدم تنقل ناقلات الحبوب لدول العالم.

وفي نفس السياق تعمل تركيا على التوسط من جديد بين أطراف النزاع ( اوكرانيا روسيا) لحل الخلافات خصوصا ملف ( الغاز و الحبوب). فيما تشير اخبار اخرى الى محاولات التشاور بين الولايات المتحدة الأمريكية وموسكو لحل الخلافات القائمة بين البيت الأبيض والكريملين.

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