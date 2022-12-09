بسبب “أسود الأطلس”.. مدرس أمريكي يربح “الملايين”

2022-12-09 / 13:22
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هبة بريس - متابعة

بفضل المنتخب الوطني، فاز مدرس أمريكي بمبلغ مالي مهم بعد توقعه وصول أسود الأطلس إلى ربع نهائي مونديال قطر.

وحسب ما نقله موقع “sports bible”، فقد فاز المدرس بمبلغ 1.6 مليون دولار أسترالي (مليون دولار أميركي) بعدما راهن على وصول المنتخب الى دور الربع نهائي.

وأضاف ذات المصدر، أن الرجل الأميركي وهو في العشرينيات من عمره ويعمل كمدرس للكرة الطائرة، راهن بمبلغ بلغ 90 ألف دولار على تخطي منتخب المغرب لإسبانيا، ليربح مبلغ يفوق المليون دولار بسبب توقعه الصحيح.

وقال الفائز: كنت أتفقد هاتفي من حين لآخر، لكنني لم أشاهد المباراة، أنا لا أعرف اسم لاعب واحد من المغرب.

وتابع: لن أكذب وأقول أنني كنت أدرك ما أفعله، في نهاية اليوم كان رهانًا محظوظًا. أنا مجرد رجل عادٍ.

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