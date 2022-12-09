اولاد التايمة: سابقة خطيرة.. شخص يسرق ملفات سمسرة سوق والأمن يفتح تحقيق

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في سابقة خطيرة لم تشهدها أي مؤسسة في البلاد، أقدم شخص ممثل لشركة الى سرقة ثلاث ملفات خاصة بسمسرة سوق الخميس بأولاد التايمة إقليم تارودانت، أمام أنظار اللجنة المشرفة على العملية بداخل مقر البلدية.

وقالت مصادر جريدة ” هبة بريس” ان سارق الملفات، دخل على اللجنة المشرفة بقاعة البلدية لفتح الأظرفة الخاصة بالشركات المشاركة في عملية السمسرة، وانتزعها بالقوة، واختفى عن الانظار، في حين تشير مصادر اخرى ان نفس الشخص قد قام بتمزيق بعض الملفات قبل مغادرته.

القضية تفاعل معها الامن الوطني، وتم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ولحدود اليوم لم يتم اعتقال الشخص، رغم انه ينتمي لشركة معروفة بجهة سوس ماسة، دائمة الفوز بعمليات السمسرة الخاصة بالاسواق او المرابد.

وتعمل الجريدة على التواصل مع جل الشركات المشاركة، والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا السلوك الخطير الصادر عن ممثل تلك الشركة، ومن يقف من وراءه لتنفيذ هذا الهجوم على مؤسسة الدولة.

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