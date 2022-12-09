اولاد التايمة: سابقة خطيرة.. شخص يسرق ملفات سمسرة سوق والأمن يفتح تحقيق

2022-12-09 / 14:36
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

في سابقة خطيرة لم تشهدها أي مؤسسة في البلاد، أقدم شخص ممثل لشركة الى سرقة ثلاث ملفات خاصة بسمسرة سوق الخميس بأولاد التايمة إقليم تارودانت، أمام أنظار اللجنة المشرفة على العملية بداخل مقر البلدية.

وقالت مصادر جريدة ” هبة بريس” ان سارق الملفات، دخل على اللجنة المشرفة بقاعة البلدية لفتح الأظرفة الخاصة بالشركات المشاركة في عملية السمسرة، وانتزعها بالقوة، واختفى عن الانظار، في حين تشير مصادر اخرى ان نفس الشخص قد قام بتمزيق بعض الملفات قبل مغادرته.

القضية تفاعل معها الامن الوطني، وتم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ولحدود اليوم لم يتم اعتقال الشخص، رغم انه ينتمي لشركة معروفة بجهة سوس ماسة، دائمة الفوز بعمليات السمسرة الخاصة بالاسواق او المرابد.

وتعمل الجريدة على التواصل مع جل الشركات المشاركة، والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا السلوك الخطير الصادر عن ممثل تلك الشركة، ومن يقف من وراءه لتنفيذ هذا الهجوم على مؤسسة الدولة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مرصد الشباب المغربي.. مولود جديد يعنى بقضايا الشباب المغربي

مرصد الشباب المغربي.. مولود جديد يعنى بقضايا الشباب المغربي

2022-12-09 / 17:39
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 156 إصابة جديدة 

كورونا بالمغرب.. تسجيل 156 إصابة جديدة 

2022-12-09 / 17:11
Photo of إيصال 13 مليون طن من الحبوب الأوكرانية ل 40 دولة في العالم

إيصال 13 مليون طن من الحبوب الأوكرانية ل 40…

2022-12-09 / 15:26
Photo of مصرع مهاجر يمني حاول العبور الى سبتة سباحة

مصرع مهاجر يمني حاول العبور الى سبتة سباحة

2022-12-09 / 15:03
Photo of نشرة إنذارية: أمطار قوية من الجمعة إلى الأحد بهذه المناطق

نشرة إنذارية: أمطار قوية من الجمعة إلى الأحد بهذه…

2022-12-09 / 14:09
Photo of أمطار قوية تغرق أحياء بطنجة (صور)

أمطار قوية تغرق أحياء بطنجة (صور)

2022-12-09 / 13:41
Photo of ملف “المرأة الحديدية” ينتقل الى محاكم الرباط عوض أكادير

ملف “المرأة الحديدية” ينتقل الى محاكم الرباط عوض أكادير

2022-12-09 / 12:52
Photo of “أسترازينيكا” ومؤسسة للا سلمى يتفقان على توفير رعاية عادلة لمرضى السرطان

“أسترازينيكا” ومؤسسة للا سلمى يتفقان على توفير رعاية عادلة…

2022-12-09 / 12:43
Photo of طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2022-12-09 / 11:26
Photo of بصموها المغاربة.. وليدات الرݣراݣي كُرويا ورجال الحموشي أمنيا

بصموها المغاربة.. وليدات الرݣراݣي كُرويا ورجال الحموشي أمنيا

2022-12-09 / 09:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق