طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة، خلال ال24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :
– طنجة : 59 ملم
– تزنيت : 39 ملمتر
– أكادير المسيرة : 34 ملمتر
– تارودانت : 30 ملمتر
– أكادير-إنزكان : 26 ملمتر
– الصويرة-المطار : 23 ملمتر
– سيدي إفني : 22 ملمتر
– الصويرة-الميناء : 21 ملمتر
– كلميم : 17 ملمتر
– إفران : 13 ملمتر
– ورزازات : 12 ملمتر
– سطات : 7 ملمترات
– العرائش : 6 ملمترات
– الجديدة : 5 ملمترات
– القنيطرة، آسفي : 4 ملمترات
– مكناس ، خريبكة ، مراكش ، بني ملال : 3 ملمترات
– سلا ، النواصر ، الرشيدية، بنسليمان، طانطان، الرباط، الراشيدية : ملمتران
– بوعرفة، المحمدية، الدار البيضاء ، فاس ، بنجرير، تيط مليل : ملمتر واحد
– الناظور، ميدلت، تازة : أقل من ملمتر
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