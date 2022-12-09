تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2022-12-09 / 11:26
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة، خلال ال24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– طنجة : 59 ملم

– تزنيت : 39 ملمتر

– أكادير المسيرة : 34 ملمتر

– تارودانت : 30 ملمتر

– أكادير-إنزكان : 26 ملمتر

– الصويرة-المطار : 23 ملمتر

– سيدي إفني : 22 ملمتر

– الصويرة-الميناء : 21 ملمتر

– كلميم : 17 ملمتر

– إفران : 13 ملمتر

– ورزازات : 12 ملمتر

– سطات : 7 ملمترات

– العرائش : 6 ملمترات

– الجديدة : 5 ملمترات

– القنيطرة، آسفي : 4 ملمترات

– مكناس ، خريبكة ، مراكش ، بني ملال : 3 ملمترات

– سلا ، النواصر ، الرشيدية، بنسليمان، طانطان، الرباط، الراشيدية : ملمتران

– بوعرفة، المحمدية، الدار البيضاء ، فاس ، بنجرير، تيط مليل : ملمتر واحد

– الناظور، ميدلت، تازة : أقل من ملمتر

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