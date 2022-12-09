طائرات “لارام” تواصل نقل الجماهير لتشجيع الأسود بالدوحة القطرية

هبة بريس ـ رياضة

إقبال كبير و قياسي على العرض الذي خصصته شركة الخطوط الملكية المغربية للمشجعين الراغبين في السفر لقطر قصد تشجيع أسود الأطلس، حيث نفذت كل التذاكر التي تم تخصيصها رغم أن الشركة أضافت طائرات أخرى لسد الخصاص و الاستجابة للطلب الكبير.

و قبيل لقاء المنتخب المغربي و نظيره البرتغالي برسم ربع نهائي المونديال، أقلعت ليلة أمس مجموعة من طائرات لارام انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء باتجاه الدوحة القطرية و هي محملة بالمئات من المشجعين المغاربة.

كما يتوقع أن تطير هذا المساء حوالي خمس طائرات إضافية من ذات المطار و على متنها قرابة 1500 من المناصرين للأسود، علما أن أغلب المغاربة الذين حلوا بقطر منذ دور المجموعات قرروا تمديد مقامهم بالدوحة لتشجيع المنتخب بعد تأهله.

هذا و كانت شركة “لارام” قد وضعت عرضا اسثتنائيا بقيمة 5000 درهم مغربية للراغبين في التنقل للدوحة لمساندة كتيبة الركراكي مع ليونة في ضبط تاريخ العودة و تكييفه حسب نتائج الأسود.

*الصورة من الأرشيف

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