لاعب روسي دولي سابق يرشح المغرب للفوز بكأس العالم 2022

2022-12-09 / 09:49
0
هبة بريس - وكالات

اعتبر الدولي الروسي السابق، رشيد رحيموف، المدرب السابق لفريق لوكوموتيف موسكو، أن المنتخب المغربي يعد أحد المرشحين للفوز بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

ونقل موقع قناة “ماتش تي في” الرياضية الروسية، عن رشيد رحيموف، قوله: “في الوقت الحالي، يمكنني تحديد ثلاثة مرشحين، وهم: البرازيل وفرنسا والمغرب”، مشيرا إلى أنه لم يتوقع أحد أن يتمكن المغرب من التأهل عن المجموعة التي ضمت كلا من بلجيكا وكرواتيا وكندا.

وأضاف رحيموف: “في جميع المباريات الثلاث، بدوا جيدين جدا، واثقين جدا، ومنظمين للغاية. وفي مباراة الدور ثمن النهائي للبطولة رأيناهم بنفس المظهر أمام إسبانيا”.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رياض محرز: “أتمنى أن يواصل منتخب المغرب تحقيق الإنجازات”

رياض محرز: “أتمنى أن يواصل منتخب المغرب تحقيق الإنجازات”

2022-12-09 / 12:35
Photo of رونالدو يرد على الشائعات: “مجموعتنا متحدة للغاية”

رونالدو يرد على الشائعات: “مجموعتنا متحدة للغاية”

2022-12-09 / 12:04
Photo of طائرات “لارام” تواصل نقل الجماهير لتشجيع الأسود بالدوحة القطرية

طائرات “لارام” تواصل نقل الجماهير لتشجيع الأسود بالدوحة القطرية

2022-12-09 / 11:16
Photo of قبيل مباراة المغرب.. لاعب منتخب البرتغال: الفريق يلعب بشكل أفضل دون رونالدو

قبيل مباراة المغرب.. لاعب منتخب البرتغال: الفريق يلعب بشكل…

2022-12-09 / 10:32
Photo of بمواجهتين قويتين.. انطلاق مباريات ربع نهائي المونديال

بمواجهتين قويتين.. انطلاق مباريات ربع نهائي المونديال

2022-12-09 / 09:28
Photo of الاتحاد البرتغالي يكشف حقيقة تهديد رونالدو بمغادرة معسكر المنتخب

الاتحاد البرتغالي يكشف حقيقة تهديد رونالدو بمغادرة معسكر المنتخب

2022-12-08 / 17:00
Photo of مشكل التذاكر و السوق السوداء يعودان للواجهة قبل لقاء الأسود و البرتغال

مشكل التذاكر و السوق السوداء يعودان للواجهة قبل لقاء…

2022-12-08 / 13:21
Photo of رسميا.. إقالة مدرب المنتخب الإسباني بعد الخسارة أمام المغرب

رسميا.. إقالة مدرب المنتخب الإسباني بعد الخسارة أمام المغرب

2022-12-08 / 12:57
Photo of خاليلوزيتش: “إنه عار.. بدل أن أكون في قطر، أنا الآن تحت المطر”

خاليلوزيتش: “إنه عار.. بدل أن أكون في قطر، أنا…

2022-12-08 / 12:08
Photo of صحف أمريكا الجنوبية: المغرب يضرب بقوة في مونديال قطر

صحف أمريكا الجنوبية: المغرب يضرب بقوة في مونديال قطر

2022-12-08 / 12:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق