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طقس الجمعة.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-12-09 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تهم أمطار رعدية شمال غرب المملكة، بينما ستنزل أمطار متفرقة في ما تبقى من المناطق الشمالية والوسطى وشرق البلاد.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية جنوب المملكة، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من شمال ووسط البلاد وغرب الواجهة المتوسطية والريف والجنوب- الشرقي والمنطقة الشرقية ومرتفعات الأطلس.

ويرتقب أيضا تناثر غبار بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 18 و 22 درجة بالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و 17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا طفيفا فوق المرتفعات.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا شرق البوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان غرب البوغاز، وما بين كاب سبارتيل وكاب بدوزة، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب بدوزة وتزنيت، وقليل الهيجان إلى هائج في باقي السواحل.

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‫10 تعليقات

  2. الحمد لله على هذه التساقطات المطرية التي تبشر بالخير والقادم سيكون افضل..

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