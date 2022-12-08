أكادير : أزمة الطيران تحرم السوسيبن من الاستمتاع بمقابلة ربع النهائي بقطر

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجد المئات من المشجعين باقاليم جهة سوس ماسة واكادير بالخصوص، صعوبة بالغة في الحصول على تذاكر السفر الى دولة قطر، من أجل الحضور لمباراة المنتخب المغربي ربع النهائي لكأس العالم قطر 2022.

وكشف الكثيرون في اتصالات بجريدة ” هبة بريس” انه رغم توافدهم بشكل يومي على وكالات الخطوط الملكية المغربية، من أجل الحصول على تذكرة سفر يوم غد الجمعة، من أجل الحضور الى مباراة أسود الأطلس ضد منتخب البرتغال، فإن موظفي وكالات الطيران يخبرونهم بعدم وجود تذكرة.

وقالت مصادر الجريدة أن مدينتي الرباط والدار البيضاء، قد استحودت على الحصة الكبيرة من التذاكر التي سبق أن أعلنت الشركة أن ثمن التذكرة الواحدة 5000 درهم، من أجل تمكين الجمهور المغربي من حضور مقابلات المنتخب خصوص في منافسات المجموعات، وبعدها الثمن النهائي، غير أن دور الربع لم تبقى أي تذاكر في وكالات أكادير، مما حرم معه المئات من الجماهير الانتقال الى قطر لتشجيع الاسود .

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