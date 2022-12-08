حكم أرجنتيني يُدير مباراة المغرب ضد البرتغال
هبة بريس _ رياضة
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إسناد إدارة مباراة المغرب ضد البرتغال، لحساب ربع نهائي كأس العالم “قطر 2022″، للحكم الأرجنتيني، فاكوندو تيلو.
وسيقود البالغ من العمر 40 سنة مباراة المباراة ، بمساعدة مواطنيه إزكييل بريلوفسكي وغابرييل تشادي، بالإضافة إلى السالفادوري إيفان بارتون كحكم رابع.
هذا ويتولى الأرجنتيني ماورو فيغليانو إدارة غرفة الـ”فار”، بمساعدة الإسباني ريكاردو دي بورغوس والأرجنتيني دييغو بونفا.
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9 تعليقات
هاد حكام ارجنتيين مخرجهم لينا الطبيب
هو لي كان الحكم الرابع في ماتش المغرب و اسبانيا على ما أظن 🙄
هاد الارجنتنيين غير لاصقين فينا
شي سيرة على هاذ الاتيني الخوت فالمباريات لحكم فيها قبل واش نزيه ولا لا
لحد الساعة حكام الأرجنتين فال خير علينا الحمد لله ديرو النية
هناك حكم اسباني في غرفة الڤار مساعد حكم الڤار
نتمنى ألا يكون مثل مواطنه الذي حرمنا من ركلة جزاء في الدقيقة 34.
سي وليد اشوف كيدير مع البرتغال راه ولفنا نخرجو لزنقة نقزو و نغوتو الله يحفظك
حكام أمريكا الجنوبية أفضل من الأوربيين بكثير
لأن الحكام الأوروبيين كيلعبو على النجومية أكثر من إدارة المباريات