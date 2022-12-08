” العلمي” يمثل الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية غينيا الإستوائية

2022-12-08 / 20:21
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هبة بريس

بتعليمات ملكية سامية، مثل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في حفل تنصيب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية فخامة السيد تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو، الذي جرت مراسيمه اليوم الخميس في العاصمة مالابو.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الطالبي العلمي حظي بالمناسبة باستقبال من قبل رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، أبرز خلاله أن البلدين تربطهما علاقات صداقة وتاريخية متينة على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف.

وأضاف المصدر ذاته أنه كانت لرئيس مجلس النواب لقاءات مع مسؤولين حكوميين بجمهورية غينيا الاستوائية، حيث أجرى مباحثات مع نائب رئيس الجمهورية وأعضاء بالحكومة في مقدمتهم وزير الدولة للشؤون الخارجية، ووزير الدولة للأشغال العمومية، ووزير العدل. كما أجرى مباحثات مع كل من رئيسي البرلمان بهذا البلد.

كما شكل حفل التنصيب هذا فرصة الطالبي العلمي للتباحث وعقد لقاءات مع العديد من قادة البلدان الحاضرين ورؤساء الحكومات والمؤسسات التشريعة، خاصة رؤساء بلدان الكونغو برازافيل وبوروندي وأفريقيا الوسطى وساوتومي وبرنسيب، والوزير الأول النيجري، ورئيس برلمان جزر القمر، ومستشار الرئيس المصري، ووفود كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية.

حضر مراسيم حفل تنصيب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية أيضا السفير المفوض فوق العادة للمملكة المغربية لدى جمهورية غينيا الإستوائية، غلام ميشان.

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