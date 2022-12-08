تمهيدا لزيارة ماكرون..وزيرة الخارجية الفرنسية تزور المغرب

هبة بريس

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن الوزيرة، كاترين كولونا، ستزور المغرب في 15 ديسمبر الجاري، وذلك تمهيدا لزيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبلاد.

ومن المنتظر أن تستمر زيارة كولونا للمملكة المغربية يومين، تبحث خلالهما مع المسؤولين المغاربة مسألة التأشيرات الشائكة، إلى جانب إعداد مشروع برنامج لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المقررة في يناير

وأوضحت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن “الوزيرة ستصل مساء يوم 15 وستعقد اجتماعا في اليوم التالي مع نظيرها ناصر بوريطة، سيناقشان فيه كافة مواضيع العلاقات الثنائية، مؤكدة بشكل خاص ملف التأشيرات.

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