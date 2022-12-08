تمهيدا لزيارة ماكرون..وزيرة الخارجية الفرنسية تزور المغرب

2022-12-08 / 19:00
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هبة بريس

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن الوزيرة، كاترين كولونا، ستزور المغرب في 15 ديسمبر الجاري، وذلك تمهيدا لزيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبلاد.

ومن المنتظر أن تستمر زيارة كولونا للمملكة المغربية يومين، تبحث خلالهما مع المسؤولين المغاربة مسألة التأشيرات الشائكة، إلى جانب إعداد مشروع برنامج لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المقررة في يناير

وأوضحت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن “الوزيرة ستصل مساء يوم 15 وستعقد اجتماعا في اليوم التالي مع نظيرها ناصر بوريطة، سيناقشان فيه كافة مواضيع العلاقات الثنائية، مؤكدة بشكل خاص ملف التأشيرات.

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‫15 تعليقات

  5. سيستقبلها بوريطة بشروط فارضا شروطا على فرنسا و سترجع لفرنسا دون نتيجة

  9. هذه العجوز الشمطاء غير مرحب بها لأنها أتت لأجل مصلحتها ومصلحة جمهوريتها الطاغية 😎

  11. بغات ترشنا علا ود نصف نهاية الكاس العالم. والله الا كانت ليك.سيييير

  13. ان شاء الله عنتصالحو مع فرنسا وعندابزو مع اسبانيا وهادي هي السياسة

  14. لو كان للمغرب رجال متمرسون في السياسة لن تقبل زيارتها حتى تخرج فرنسا بتصريح صريح حول مغربية الصحراء

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