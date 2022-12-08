قنصلية المملكة” ميلانُـو “: نثمن الروح العالية التي سادت إحتفالات الفوز

عبد اللطيف الباز/ إيطاليا

عبرت القنصلية العامة ب” ميلانو” عن فخرها للإنضباط والروح الرياضية العالية اللذان سادا إحتفالات مغاربة دائرتها القنصلية عقب إنتهاء المباراة التاريخية التي جمعت المنتخب الوطني المغربي ونظيره الإسباني برسم نهائيات كأس العالم 2022 التي تجري أطوارها بدولة قطر.

وكانت الجالية المغربية المقيمة ب “ميلانو” وضواحيها قد خرجت عن بكرة أبيها للإحتفال بالفوز الذي حققه أسود الأطلس ضد ” لا روخا” حيث لم تسجل ولو حالة واحدة من الشغب والعنف الذي غالبا ما يلي مثل هذه المناسبات في كل دول العالم دون إستثناء .

وحرصت الجالية المغربية بدورها عن الإلتزام بالروح الرياضية والإبتعاد عن كل ما من شأنه أن يعكر صفو إحتفالاتها بهذا الإنجاز ، وبالتالي إعطاء تلك الصورة المثالية للجمهور المغربي العاشق للساحرة المستديرة وتقبله للنتائج إيجابية كانت أو سلبية.

وفي هذا الصدد كانت القنصليات المغربية بالخارج قد إستبقت الأحداث وعممت بلاغات رسمية قبل إنطلاق المباراة ، تهيب فيها بضرورة تشجيع أسود الأطلس ومؤازرتهم إلى آخر نفس مع الحفاظ على صورة المغرب والمغاربة في الخارج، وهو ما تم فعلا حيث أعطت الجماهير المغربية مثالا يحتدى به في التعبير عن الفرحة بهذا الإنجاز التاريخي الذي طالما كان حلما يراود الجميع خاصة في نهائيات كأس العالم.

بدورها عبرت القنصلية العامة ب”ميلانو” عن إعتزازها بتأهل أسود الأطلس إلى دوري الربع الذي ستنطلق صافرته يوم السبت المقبل ضد المنتخب البرتغالي الذي يأمل الجميع أن نحقق فيه إنجازا آخر يعمق الفرحة أكثر ويؤهلنا إلى لعب نصف النهائي لإرضاء طموحات الجمهور المغربي العريض.

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