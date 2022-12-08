إعادة انتخاب شومر زعيما للديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي

هبة بريس _ وكالات

انتخب السيناتور الأميركي، تشاك شومر، الخميس، بالإجماع لولاية أخرى كزعيم للأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، حيث يقود أغلبية من 51 مقعدا لحقبة جديدة من الكونغرس المنقسم.

والتقى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ في اجتماع مغلق في الكونغرس لاختيار فريق قيادتهم للدورة الجديدة، التي ستبدأ في يناير المقبل.

وتولى شومر قيادة الديمقراطيين في الكونغرس في الأسابيع التي تلت هجوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكابيتول، وقاد حزبه خلال أزمة كوفيد-19 والإنجازات التشريعية غير المتوقعة، التي وافق عليها كلا الحزبين

كما قاد شومر الحزب إلى تحقيق الأغلبية وزيادتها إلى 51 مقعدا بفوز السيناتور، رافاييل وورنوك، في جولة إعداة الانتخاب، يوم الثلاثاء، في ولاية جورجيا.

ووضعت إعادة انتخاب شومر اثنين من سكان نيويورك على رأس القيادة الديمقراطية في الكونغرس، إلى جانب النائب، حكيم جيفريز، زعيم الأقلية القادم في مجلس النواب، والذي انتخب لقيادة الديمقراطيين بعد قرار رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بالتنحي العام المقبل.

من المتوقع أن يسعى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى ملء المناصب الشاغرة في فريق قيادتهم بشخصيات جديدة وواعدة، حيث يتوقع أن يحتفظ السيناتور، ديك دوربين، من إلينوي بولاية أخرى في المرتبة الثانية. وسيشغل المرتبة الثالثة السيناتور، ديبي ستابينو، من ميشيغان.

ويتوقع أن تشكل سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، تحديا جديدا لشومر في واشنطن المنقسمة.

اختار الجمهوريون في مجلس الشيوخ بالفعل فريقهم، حيث يقترب الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، من قيادة الأقلية ليصبح زعيم الحزب الأطول خدمة في المجلس.

وتغلب ماكونيل على السيناتور الجمهوري عن فلوريدا، ريك سكوت، مدير حملة الحزب، الذي فشل في استعادة الجمهوريين للأغلبية في مجلس الشيوخ.

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