Senate Majority Leader Chuck Schumer, D-N.Y., grins as he emerges from the closed-door Senate Democratic Caucus leadership election at the Capitol in Washington, Thursday, Dec. 8, 2022. Sen. Schumer will remain as Senate Democratic leader and chair of the Democratic Conference in the new Congress beginning Jan. 3, 2023. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

إعادة انتخاب شومر زعيما للديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي

2022-12-08 / 18:42
0
هبة بريس _ وكالات

انتخب السيناتور الأميركي، تشاك شومر، الخميس، بالإجماع لولاية أخرى كزعيم للأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، حيث يقود أغلبية من 51 مقعدا لحقبة جديدة من الكونغرس المنقسم.

والتقى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ في اجتماع مغلق في الكونغرس لاختيار فريق قيادتهم للدورة الجديدة، التي ستبدأ في يناير المقبل.

وتولى شومر قيادة الديمقراطيين في الكونغرس في الأسابيع التي تلت هجوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكابيتول، وقاد حزبه خلال أزمة كوفيد-19 والإنجازات التشريعية غير المتوقعة، التي وافق عليها كلا الحزبين

كما قاد شومر الحزب إلى تحقيق الأغلبية وزيادتها إلى 51 مقعدا بفوز السيناتور، رافاييل وورنوك، في جولة إعداة الانتخاب، يوم الثلاثاء، في ولاية جورجيا.

ووضعت إعادة انتخاب شومر اثنين من سكان نيويورك على رأس القيادة الديمقراطية في الكونغرس، إلى جانب النائب، حكيم جيفريز، زعيم الأقلية القادم في مجلس النواب، والذي انتخب لقيادة الديمقراطيين بعد قرار رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بالتنحي العام المقبل.

من المتوقع أن يسعى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى ملء المناصب الشاغرة في فريق قيادتهم بشخصيات جديدة وواعدة، حيث يتوقع أن يحتفظ السيناتور، ديك دوربين، من إلينوي بولاية أخرى في المرتبة الثانية. وسيشغل المرتبة الثالثة السيناتور، ديبي ستابينو، من ميشيغان.

ويتوقع أن تشكل سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، تحديا جديدا لشومر في واشنطن المنقسمة.

اختار الجمهوريون في مجلس الشيوخ بالفعل فريقهم، حيث يقترب الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، من قيادة الأقلية ليصبح زعيم الحزب الأطول خدمة في المجلس.

وتغلب ماكونيل على السيناتور الجمهوري عن فلوريدا، ريك سكوت، مدير حملة الحزب، الذي فشل في استعادة الجمهوريين للأغلبية في مجلس الشيوخ.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأزمي من سطات يستعرض الخطوط العريضة لمشروع المالية

الأزمي من سطات يستعرض الخطوط العريضة لمشروع المالية

2022-12-08 / 20:47
Photo of أهم النقط في المخطط الوطني لتسريع تطوير منظومة التعليم العالي

أهم النقط في المخطط الوطني لتسريع تطوير منظومة التعليم…

2022-12-08 / 20:44
Photo of ” العلمي” يمثل الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية غينيا الإستوائية

” العلمي” يمثل الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية…

2022-12-08 / 20:21

“الصديقي” يفتتح مركز القرب للمقاولين الفلاحيين الشباب

2022-12-08 / 20:09
Photo of السجن مدى الحياة في فرنسا لمغربي في قضية الهجوم على قطار

السجن مدى الحياة في فرنسا لمغربي في قضية الهجوم…

2022-12-08 / 20:07
Photo of استراتيجية مثالية.. سر منتخب المغرب لكتابة التاريخ السبت

استراتيجية مثالية.. سر منتخب المغرب لكتابة التاريخ السبت

2022-12-08 / 19:30
Photo of قضاة المغرب والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ..أزمة قوانين

قضاة المغرب والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ..أزمة قوانين

2022-12-08 / 19:13
Photo of تمهيدا لزيارة ماكرون..وزيرة الخارجية الفرنسية تزور المغرب

تمهيدا لزيارة ماكرون..وزيرة الخارجية الفرنسية تزور المغرب

2022-12-08 / 19:00
Photo of قنصلية المملكة” ميلانُـو “: نثمن الروح العالية التي سادت إحتفالات الفوز

قنصلية المملكة” ميلانُـو “: نثمن الروح العالية التي سادت…

2022-12-08 / 18:47
Photo of نشرة إنذارية: أمطار محليا قوية وأحيانا رعدية بعدد من مناطق المملكة

نشرة إنذارية: أمطار محليا قوية وأحيانا رعدية بعدد من…

2022-12-08 / 18:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق