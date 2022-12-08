الإعاقة .. “مركز” يقدم معدات لذوي الإحتياجات الخاصة بخريبكة

2022-12-08 / 18:28
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هبة ب يس _ خريبكة

كالعادة ؛ وفي دورته الثانية ؛ يستعد مركز نور بخريبكة لتسليم معدات المساعدة التقنية للمستفيدين من قافلة إقليم خريبكة في إطار اتفاقيته مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

واختار المركز يوم 13 ديسمبر لتقديم معدات لذوي الإحتياجات الخاصة وذلك على الساعة 11:00 صباحًا بمركز النور في خريبكة

وللتنوير ؛ تشتغل مجموعة الودادية المغربية للمعاقين، منذ 20 سنة، في مجالات الصحة والاستقلالية والتعليم والتدريب لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة. وتتمثل مهمتها في المساهمة على تعزيز حقوق هذه الشريحة من المجتمع وتطوير المبادرات لصالحها

ويقدم مركز نور لإعادة التأهيل والتأهيل الوظيفي في خريبكة، الذي يشكل جزء لا يتجزأ من القطب الصحي لمجموعة الودادية المغربية للمعاقين والذي تم إنشاؤه في إطار اتفاقية ثلاثية بين وزارة الصحة ، رعاية طبية متعددة التخصصات لفائدة الساكنة الهشة OCP وم مجموعة الودادية المغربية للمعاقين و جهة بني ملال – خنيفرة – يقدم _ خدمات صحية لذوي الإحتياجات الخاصة ( الترويض والتأهيل الطبي )

ويعمل المركز على تقديم معدات تقنية تساعد على الحفاظ وتحسين استقلالية الأشخاص ذوي إعاقة حركية الأطراف الاصطناعية أجهزة تقويم العظام، إلخ) بالتعاون مع مركز مستشفى نور في بوسكورة الذي ينتجها

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