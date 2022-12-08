في قراءة ثانية…” “النواب” يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2023
هبة بريس _ الرباط
صادق مجلس النواب، اليوم الخميس، في قراءة ثانية، بالأغلبية، على مجموع مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023.
وحظي مشروع قانون المالية لسنة 2023 بتأييد 102 نائبا، فيما عارضه 27 آخرون، دون تسجيل أي امتناع، وذلك بعدما صادقت عليه، في وقت سابق اليوم، بالأغلبية، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب
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5 تعليقات
أقسم بالله العظيم اني لا أفهم شيئا من هذا القانون
القانون الحقيقي هو أن تكون العدالة بين الفقير و الغني
مجلس النوام الشلاهبية شهادة ثانوية معندوش كيدير يناقش قانون المالية
صوتوا أو لم يصوتوا سوف لن يستقيم حال هذه الأمة و الفساد مستشري في كل مؤسسات الدولة.
الفساد و ما أدراك ما الفساد ؟
مشروع قانون المالية لسنة 2023 لا يتضمن أي مشروع للنهوض بالفئات الفقيرة ولا الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة. قانون من لا قانون له ..حتى رئيس الحكومة غير حاضر.. مع الأسف
تاينجحوكم الفقراء باش تخدموا مصلحة الاغنياء