في قراءة ثانية…” “النواب” يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2023

2022-12-08 / 18:13
5
هبة بريس _ الرباط

صادق مجلس النواب، اليوم الخميس، في قراءة ثانية، بالأغلبية، على مجموع مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023.

وحظي مشروع قانون المالية لسنة 2023 بتأييد 102 نائبا، فيما عارضه 27 آخرون، دون تسجيل أي امتناع، وذلك بعدما صادقت عليه، في وقت سابق اليوم، بالأغلبية، لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of استراتيجية مثالية.. سر منتخب المغرب لكتابة التاريخ السبت

استراتيجية مثالية.. سر منتخب المغرب لكتابة التاريخ السبت

2022-12-08 / 19:30
Photo of قضاة المغرب والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ..أزمة قوانين

قضاة المغرب والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ..أزمة قوانين

2022-12-08 / 19:13
Photo of تمهيدا لزيارة ماكرون..وزيرة الخارجية الفرنسية تزور المغرب

تمهيدا لزيارة ماكرون..وزيرة الخارجية الفرنسية تزور المغرب

2022-12-08 / 19:00
Photo of قنصلية المملكة” ميلانُـو “: نثمن الروح العالية التي سادت إحتفالات الفوز

قنصلية المملكة” ميلانُـو “: نثمن الروح العالية التي سادت…

2022-12-08 / 18:47
Photo of إعادة انتخاب شومر زعيما للديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي

إعادة انتخاب شومر زعيما للديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي

2022-12-08 / 18:42
Photo of نشرة إنذارية: أمطار محليا قوية وأحيانا رعدية بعدد من مناطق المملكة

نشرة إنذارية: أمطار محليا قوية وأحيانا رعدية بعدد من…

2022-12-08 / 18:33
Photo of الإعاقة .. “مركز” يقدم معدات لذوي الإحتياجات الخاصة بخريبكة

الإعاقة .. “مركز” يقدم معدات لذوي الإحتياجات الخاصة بخريبكة

2022-12-08 / 18:28
Photo of البوحمادي: المغرب يتقدم نحو تعزيز سيادته الصحية

البوحمادي: المغرب يتقدم نحو تعزيز سيادته الصحية

2022-12-08 / 18:08
Photo of عزل الرئيس البيروفي بعد محاولته حل البرلمان

عزل الرئيس البيروفي بعد محاولته حل البرلمان

2022-12-07 / 21:52
Photo of كأس العالم 2022.. بدء تفكيك ملعب 974 بعد انتهاء مهمته

كأس العالم 2022.. بدء تفكيك ملعب 974 بعد انتهاء…

2022-12-07 / 20:14

‫5 تعليقات

  1. أقسم بالله العظيم اني لا أفهم شيئا من هذا القانون
    القانون الحقيقي هو أن تكون العدالة بين الفقير و الغني

  2. مجلس النوام الشلاهبية شهادة ثانوية معندوش كيدير يناقش قانون المالية

  3. صوتوا أو لم يصوتوا سوف لن يستقيم حال هذه الأمة و الفساد مستشري في كل مؤسسات الدولة.
    الفساد و ما أدراك ما الفساد ؟

  4. مشروع قانون المالية لسنة 2023 لا يتضمن أي مشروع للنهوض بالفئات الفقيرة ولا الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة. قانون من لا قانون له ..حتى رئيس الحكومة غير حاضر.. مع الأسف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق