استنفار أمني بسطات بسبب هروب سجين من محكمة الاستئناف

هبة بريس_ الرباط

توصلت هبة بريس بمعلومات تفيد بهروب سجين مصفد اليدين من قلب محكمة الاستئناف بسطات اليوم الخميس بعد ان كان بصدد مثوله على أنظار قاضي التحقيق على خلفيا تهمة تتعلق بالقتل.

الهروب الذي يعد حالة استثناء هنا بمدينة سطات، خلف حالة من الاستنفار القصوى بين مختلف الاجهزة من أمن ودرك ملكي في محاولة لتوقيفه، وهو الذي كان موضوع اعتقال بسجن عين علي مومن على خلفية جريمة قتل يشتبه فيه القيام بها بجماعة الحساسنة التابعة لاقليم برشيد.

هذا ولازالت عناصر الامن والدرك الملكي تسابق الزمن إلى حد كتابة هذه الاسطر في محاولة منها لتوقيفه بعد ان هرب مصفد اليدين إلى وجهة مجهولة.

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