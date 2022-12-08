استنفار أمني بسطات بسبب هروب سجين من محكمة الاستئناف

2022-12-08 / 17:22
0
هبة بريس_ الرباط

توصلت هبة بريس بمعلومات تفيد بهروب سجين مصفد اليدين من قلب محكمة الاستئناف بسطات اليوم الخميس بعد ان كان بصدد مثوله على أنظار قاضي التحقيق على خلفيا تهمة تتعلق بالقتل.

الهروب الذي يعد حالة استثناء هنا بمدينة سطات، خلف حالة من الاستنفار القصوى بين مختلف الاجهزة من أمن ودرك ملكي في محاولة لتوقيفه، وهو الذي كان موضوع اعتقال بسجن عين علي مومن على خلفية جريمة قتل يشتبه فيه القيام بها بجماعة الحساسنة التابعة لاقليم برشيد.

هذا ولازالت عناصر الامن والدرك الملكي تسابق الزمن إلى حد كتابة هذه الاسطر في محاولة منها لتوقيفه بعد ان هرب مصفد اليدين إلى وجهة مجهولة.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “حاجز حديدي” بمدخل مستوصف صحي بطنجة يعرقل ولوج المرتفقين

“حاجز حديدي” بمدخل مستوصف صحي بطنجة يعرقل ولوج المرتفقين

2022-12-08 / 16:15
Photo of بايتاس: وتيرة تنزيل برنامج “فرصة” جيدة وسيتم صرف القروض قبل متم دجنبر

بايتاس: وتيرة تنزيل برنامج “فرصة” جيدة وسيتم صرف القروض…

2022-12-08 / 15:57
Photo of الحكومة ل”المغاربة”: “مكتسبات راميد ستبقى كاملة.. وفتحنا إمكانية العلاج بالقطاع الخاص”

الحكومة ل”المغاربة”: “مكتسبات راميد ستبقى كاملة.. وفتحنا إمكانية العلاج…

2022-12-08 / 15:48
Photo of هل سيسافر وزراء الحكومة إلى قطر لمساندة “الأسود”? بايتاس يجيب

هل سيسافر وزراء الحكومة إلى قطر لمساندة “الأسود”? بايتاس…

2022-12-08 / 15:10
Photo of الحكومة تصادق على شروط الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

الحكومة تصادق على شروط الاستفادة من نظام التأمين الإجباري…

2022-12-08 / 14:56
Photo of أخنوش: الحكومة اجتهدت لوضع تصور إصلاح شامل للمنظومة الصحية

أخنوش: الحكومة اجتهدت لوضع تصور إصلاح شامل للمنظومة الصحية

2022-12-08 / 14:01
Photo of أخنوش: المنتخب الوطني أظهر للعالم قوة الوحدة واللحمة التي تجمع المغاربة

أخنوش: المنتخب الوطني أظهر للعالم قوة الوحدة واللحمة التي…

2022-12-08 / 13:50
Photo of أمطار الخير بالشاوية.. هبة بريس ترصد آراء الفلاحين والكسابة

أمطار الخير بالشاوية.. هبة بريس ترصد آراء الفلاحين والكسابة

2022-12-08 / 13:07
Photo of المغرب وموريتانيا يوقعان على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي

المغرب وموريتانيا يوقعان على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي

2022-12-08 / 11:52
Photo of طقس الخميس.. زخات مطرية ورياح قوية بهذه المناطق

طقس الخميس.. زخات مطرية ورياح قوية بهذه المناطق

2022-12-08 / 09:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق