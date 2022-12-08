الاتحاد البرتغالي يكشف حقيقة تهديد رونالدو بمغادرة معسكر المنتخب

هبة بريس - وكالات

نفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن يكون النجم كريستيانو رونالدو قد هدد بمغادرة معسكر المنتخب في مونديال قطر، لعدم مشاركته أساسيا ضد سويسرا في الدور ثمن النهائي.

واتخذ المدرب فرناندو سانتوس، قرارا مفاجئا بإبقاء رونالدو على دكة البدلاء الثلاثاء، وسجل بديله اليافع غونسالو راموس ثلاثية “هاتريك” في الفوز الكاسح 6-1 على سويسرا.

ودخل رونالدو في الدقيقة 73 عندما كانت البرتغال متقدمة 5-1، ولكن صحيفة “ريكورد” البرتغالية أفادت بأن المهاجم سبق أن هدد في المغادرة بعد محادثة مشحونة مع سانتوس.

ونفى الاتحاد البرتغالي هذه الإشاعات وقال في بيان “يوضح الاتحاد أن قائد سيليساو لم يهدد أبدا في الرحيل عن المنتخب خلال الإقامة في قطر”.

وتابع “كل يوم، يعمل رونالدو على تعزيز سجله الاستثنائي في خدمة المنتخب والبلاد، وهذا أمر يجب أن يحترم”.

وقال الاتحاد، إن مشاركة رونالدو كبديل في المباراة أمام سويسرا كان دليلا آخر على التزامه.

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